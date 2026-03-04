T.C.AYDIN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/30SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/30 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1 no'lu taşınmazın: Aydın İl, Efeler İlçe, KARDEŞKÖY Mahalle/Köy, 1775 Parsel.
Yüzölçümü: 4.791,78 m2.
İmar Durumu: Tarım Arazisi ve Sulama Alanı kullanım kararı geliştirilen alan içerisindedir.
Kıymeti: 11.000.000,00 TL.
KDV Oranı: %10
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 10:20-Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 10:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 10:20-Bitiş Tarih ve Saati: 04/05/2026 - 10:20
2 no'lu taşınmazın: Aydın İl, Efeler İlçe, KARDEŞKÖY Mahalle/Köy, 1831 Parsel.
Yüzölçümü: 15.672,22 m2.
İmar Durumu:Tarım Arazisi ve Sulama Alanı kullanım kararı geliştirilen alan içerisindedir.
Kıymeti:36.000.000,00 TL
KDV Oranı: %10
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 14:00-Bitiş Tarih ve Saati: 03/04/2026 - 14:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:00-Bitiş Tarih ve Saati: 04/05/2026 - 14:00
(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02413521
