T.C.AYDIN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/30SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/30 SATIŞ



1 no'lu taşınmazın: Aydın İl, Efeler İlçe, KARDEŞKÖY Mahalle/Köy, 1775 Parsel.

Yüzölçümü: 4.791,78 m2.

İmar Durumu: Tarım Arazisi ve Sulama Alanı kullanım kararı geliştirilen alan içerisindedir.

Kıymeti: 11.000.000,00 TL.

KDV Oranı: %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 10:20-Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 10:20-Bitiş Tarih ve Saati: 04/05/2026 - 10:20

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 14:00-Bitiş Tarih ve Saati: 03/04/2026 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:00-Bitiş Tarih ve Saati: 04/05/2026 - 14:00

Aydın İl, Efeler İlçe, KARDEŞKÖY Mahalle/Köy, 1831 Parsel.15.672,22 m2.Tarım Arazisi ve Sulama Alanı kullanım kararı geliştirilen alan içerisindedir.36.000.000,00 TL%10

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

