T.C. TERCAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/53 Esas

DAVACI: BOTAŞ

DAVALI: MELİHA AKSAL

İlanen Tebligat Yapılacak kişi: MELİHA AKSAL

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahallinde 03/10/2025 tarihinde teknik bilirkişiler eşliğinde keşif icrası gerçekleştirilmiştir. Teknik bilirkişiler raporlarını mahkememize sunmuştur.

Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, duruşma günü ve bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 05/03/2026 günü saat: 11:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, bilirkişi raporuna HMK 291. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilikişi raporunu itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ayrıca Kamulaştırma Kanumu 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açabileceğiniz, dava açtığınızın veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirilmemesi halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece belirlenen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırına yapan idare adına tescil edileceği,kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına TC Ziraat Bankası Tercan Şubesinde açılacak hesaba yatırılacağı hususları ilanen tebliğ olunur.

Fen bilirkişi raporunda özetle: Dava konusu parsel Erzincan İli Tercan İlçesi Müftüoğlu Köyü 109 ada 8 parsel numaralı taşınmaz olup, bu parsele ait kadastro paftası zemine aplike edildiğinde zeminle paftanın birbirine uymakta olduğu tespit edilmiştir. BOTAŞ tarafından hazırlanan Bakü-Tiflis-Ceyhan HPBH Projesi (Rip-Rap) Boru Hattı Güçlendirme ve Koruma Çalışmaları kapsamında; 5640,38 m2 yüzölçümündeki Susuz Tarla vasıflı bu taşınmazın B=418,00 m2'lik kısmı BOTAŞ Genel Müdürlüğü adına Kanal Yeri olarak kamulaştırılmaktadır. Kamulaştırmadan arta kalan kısım krokide A harfi ile gösterilmiş olup, A=5222,38 m2 olarak hesaplanmıştır.

Ziraat bilirkişi raporunda özetle: Erzincan ili Tercan ilçesi Müftüoğlu Mahallesi/Köyünde bulunan 109 ada 8 parsel sayılı, tapuda "susuz tarla" vasıflı taşınmazın Bakü–Tiflis–Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi kapsamında kamu yararı kararı uyarınca BOTAŞ lehine 418,00 m²'lik kısmının kamulaştırılmasına ilişkin olarak yapılan keşif ve incelemelerde taşınmazın imar planı ve mücavir alan dışında kaldığı, belediye hizmetlerinden yararlanmadığı, sulu tarım imkânı bulunmayan, kuru tarım yapılan 2. sınıf tarım arazisi niteliğinde olduğu, arpa–ayçiçeği münavebesine uygun bulunduğu, emsal satış yöntemi yerine 2942 sayılı Kanun gereği gelir yöntemi uygulanarak 2024 yılı verileri ve %5 kapitalizasyon faizi esas alınmak suretiyle dava tarihi itibarıyla taşınmazın birim değerinin 63,73 TL/m² olarak belirlendiği, kamulaştırılan 418,00 m² için toplam 26.639,14 TL kamulaştırma bedeli hesaplandığı, kamulaştırma sonrası parselin arta kalan kısmında işletme bütünlüğünün bozulmadığı ve bu nedenle değer kaybı oluşmadığı, bedelin mirasçıların tapudaki hisse oranlarına göre paylaştırılması gerektiği kanaatine varıldığı bildirilmiştir.

