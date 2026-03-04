T.C. SARAYKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2017/123 Esas

DAVALI: BERNA SEVİLİ

Davacı Sarayköy Orman İşletme Şefliği tarafından dahili davalı Berna Sevili aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin 2017/123 sayılı dava dosyasında yürütülen yargılama neticesinde, dahili davalı Berna Sevili'ninadresinin bildirilmediği, mernis adresinin bulunmadığı, yapılan araştırmalar neticesinde açık adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla ilgiliye tebligat yapılamadığı anlaşılmış, Berna Sevili adına bilirkişi raporu, dava dilekçesi, tensip zaptı, ara Karar evrakı veduruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin işbu 2017/123 Esas sayılı dosyası kapsamında davacı Sarayköy Orman İşletme Müdürlüğü tarafından açılan Tapu İptali Ve Tescil (Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yer İddiasına Dayalı) davasının duruşmanın 13/05/2026 günü saat 10:00'da yapılacak olup; HMK 127. maddesi uyarınca ekte gönderilen dava dilekçesine cevap vermek için, tebliğinden itibaren iki hafta süreniz olduğu, Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02413512

#ilan.gov.tr