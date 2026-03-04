T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/273 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Muş İli, Hasköy İlçesi, Aşağıüçdam Mahallesi sınırları içerisinde kalan 177 ada 13 parsel ve 178 ada 8 parsel

MEVKİİ: Aşağıüçdam

PAFTA NO:

ADA NO: 177-178

PARSEL NO: 13-8

VASFI:

YÜZÖLÇÜMÜ: 675,68-577,66

MALİKİN ADI VE SOYADI: Cimşit BOZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/273 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.12.2025

Basın No: ILN02414080

