T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ HALKALI MAH. İSTASYON CİVARI MEVKİİ 904 Parsel SAYILI 267,00 M2 ALANLI ARSA; Konu taşınmaz betonarme karkas sistemle bitişik nizamlı inşa edilmiş binadır. Belediye işlem dosyasında bina ile ilgili olarak mimari projesi ve/veya Yapı Ruhsatı bulunmamaktadır. Bina, kaçak olarak inşa edilmiştir. Bina ile ilgili olarak Yapı Tatil Tutanağı bulunmaktadır. Yerinde yapılan tespite göre, kıymet takdirine konu ana taşınmaz üzerinde bulunan bina, betonarmesi atılmış şekil de, bodrum, zemin, 1 normal katlı olup 2. Normal kat kolonlarının betonu dökülmüş haldedir. Zemin kat üstünde bulunan 1. Normal katın döşeme betonu ve kat kolonlarının inşası tamamlanmış olmakla birlikte, iç ve dış duvarlar inşa edilmemiş olup kaba inşaat durumundadır. 1. Normal kat, yaklaşık% 35 inşaat imalat seviyesinde, 2. Normal kat, yaklaşık % 5 inşaat imalat seviyesindedir. Mevcutta, binanın, bodrum katı, 135 m², zemin katı, 135 m² alanlı olup kullanılabilir alan, 270 m² alanlıdır. 1. Normal katın % 35 inşaat imalat seviyesinde, 2. Normal katın % 5 in şaat imalat seviyesinde olduğu tespiti ile binada, 1. ve 2. Normal katın inşaat alanının, inşaat imalat seviyesi üzerin den hesaplandığında, binanın toplam inşaat alanı; 135 m² + 135 m² + 160 m² x 0,40 (%40) = 334 m² olarak he saplanmıştır. Mevcutta binanın bodrum ve zemin katı, konut olarak kullanılmaktadır. Bina, 27 yaşındadır. Bina giriş kapısı, camlı demir profillidir. Binanın dış cephesi, bodrum ve zemin katlar için boyalıdır. Bina girişi, 1. Pembegül Sokaktan ulaşılan binanın zemin kat kotundan verilmiştir. Binada asansör bulunmamaktadır. Binada, doğalgaz bağlantısı mevcuttur.

Taşınmazın Son İmar Durumu: Söz konusu parsel; 22.6.2005 – 26.02.2018- 22.03.2021- 20.02.2022 27. 07.2025tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Halkalı Revizyon Uygulama İmar Planı'nda, plan notlarının 1.25 maddesi hükümlerine haiz, İ-4 (İkiz Nizam 4 kat) Konut Alanında, kısmen de yolda kalmaktadır. 904 nolu parselin içindeki binanın tecavüzünden oluşan 6090 sayılı parsel ile tevhid şartı bulunmaktadır.

Adresi : İstasyon Mah. 1.Pembegül Sokak No:28 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 267,00 m2

Kıymeti : 17.633.550,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Haciz, satışa arz

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 11:58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 11:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 11:58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 11:58

01/03/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

