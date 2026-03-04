T.C. İZMİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2023/524 Esas

DAVACI : Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Müdürlüğü

DAVALI : İzmir Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Duruşma gün ve saati : 08/09/2026 09:30

GAİPLİĞİ İSTENEN : Mari, Mişel, Emilya Petro, Con Polikarpo, Andoli Karolina, Polina, Viktorya Niko, Josef, Fransuva Antonya ve Mariçe



T.C.BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;



Dava konusu İzmir İli, Konak İlçesi, Alsancak Mahallesi, 1277 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazın malikleri Mari, Mişel, Emilya Petro, Con Polikarpo, Andoli Karolina, Polina, Viktorya Niko, Josef, Fransuva Antonya ve Mariçe yönünden gaipliğine, tapu kaydının nev'i hanesinde bulunan KADI İLYAS VAKFINDAN MUKATAALI ŞERHİ gereği olarak 5737 sayılı Yasanın 17. Maddesi gereği taşınmazın mahlulen vakfı adına tespit ve tesciline karar verilmesini talep edilmekle,



Gaipliği istenen Mari, Mişel, Emilya Petro, Con Polikarpo, Andoli Karolina, Polina, Viktorya Niko, Josef, Fransuva Antonya ve Mariçehakkında bilgisi bulunanların ya da taşınmazda hak iddia edenlerin 6 ay içinde İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/524 esas sayılı dosyası için yazılı olarak Mahkememize müracaat etmesi, aksi halde ilgilinin GAİPLİĞİNE ve taşınmazın mahlulen vakfı adına tespit ve tesciline karar verileceği hususu 1. kez ilanen tebliğ olunur. 26.02.2026

Basın No: ILN02413527

#ilan.gov.tr