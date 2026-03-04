T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/563 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/563 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAPU KAYDI : İstanbul İli Bahçelievler İlçesi Yenibosna Mahallesi Kuleli Mevki 1886 Parselde Kayıtlı 150,00 M2 Yüz Ölçümlü Arsa Nitelikli Taşınmazın 1/20 Hissesi Satışa Konudur

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; 12/10/2024tarihli bilirkişi raporuna göre "Konu taşınmaz, İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Zafer Mahallesi, Işıldar Sokak üzerinde 9 kapı numaralı bina(1886 parsel)olarak yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, 3-4 katlı konut apartmanları şeklinde yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergahına olan yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır.

ADRES: Zafer Mahallesi, Işıldar Sokak,Emiroğlu Apartmanı, No:9Bahçelievler/İstanbulKıymet takdirine konu taşınmaz, İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, 1886 parsel numaralı Arsa nitelikli taşınmazın 1/20 hissesidir. Taşınmaz az eğimli topoğrafik yapıya sahip olup dörtgen geometrik formdadır. Parselin Işıldar Sokak cephesi 10,10 m, Tarhan Sokak cephesi 10,10 m, dik derinliği ise ortalama 13,35 m'dir. Parsel üzerindeki yapıbetonarme karkas yapı tarzında ve ikiz yapı nizamında 2 bodrum+ zemin + 3 normal katlı brüt 611 m2 alanlı olarak projelendirilmişken, bodrum katta bahçe çekme mesafelerine yapılan büyümeler, proje harici 4+5.Normal Katlar ile Çekme kat inşa edilmesi akabinde mahallinde brüt 981 m2 alanlı olarak inşa edilmiştir. Projesine göre 2.bodrum katta dükkana ait depo, sığınak, 1.bodrum katta 1 adet dükkan, zemin katta 1 adet dükkan, normal katların her birinde 2'şer adet daire olmak üzere 8 adet bölümlü olarak planlanmıştır. Mahallinde yapılan gözlemlerde projede dükkan olarak belirtilen hacimlerin daireye dönüştürüldüğü, binada halihazırda dükkan bulunmadığı tespit edilmiştir. UAVT kayıtlarında yapılan incelemede binada 15 adet mesken kaydı bulunmakta olup işyeri bulunmamaktadır. Kat irtifakı kurulu olmayan binada yer alan bölümlerin herbirinin net kullanım alanları 150 m2 altındadır. Binanın dış cephesi akrilik boyalıdır . Binaya giriş zemin kattan demir doğrama kapı ile sağlanmakta olup,giriş zemini, kat arası sahanlıkları ve merdivenleri mermer döşeli,bina içi yan duvarları plastik boyalıdır." denilmektedir

İMAR DURUMU: Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 03.09.2025 tarih, E-35345133-622.03-12739/25781sayılı yazısında , " Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, 1886 parsel, 21.06.2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında İkiz Nizam, 5 kat yapılaşma şartlarında kısmen Konut ve kısmen Yol Alanı'nda kalmaktadır." denmektedir. Dijital imar arşiv dosyasında yapılan incelemede 02.01.1988 tarih 9138 sayılı mimari projesi ve 23.01.1989 tarih 01/48 sayılı Yeni Yapı Ruhsatı(8 adet bb, 611 m2 inşaat izni. 2+4= 6 kat) incelenmiştir.03.07.1989 tarih 344/16 sayılı 1 Nolu Yapı Tatil Tutanağı'nda 4. Normal Katın ruhsatsız olarak inşa edildiği, normal kat yan çıkmaların kapatıldığı, bodrum katta yan bahçeye ilave yapıldığı, 09.05.1990 tarih 434 sayılı 2 Nolu Yapı Tatil Tutanağı'nda proje harici 5.Normal Kat ve Çatı kat inşa edildiği belirtilmektedir. Proje harici uygulamalar için 04.12.1989 tarih 8012 sayılı,09.05.1990 tarih 4504 sayılı İmar Kanunu 32. Maddesi(yıkım) içerikli Encümen Kararları ile 09.05.1990 tarih 4503 sayılı İmar Kanunu 42. Maddesi(para cezası) içerikli Encümen Kararı alınmış olduğu tespit edilmiştir.

Kıymeti : 1.282.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Şerhler ve Beyanlar Tapu Kaydı Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 11:21

Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 11:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 11:21

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 11:21

19/02/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

