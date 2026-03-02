T.C. SAPANCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C. SAPANCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİESAS NO : 2025/333 Esas
Davalı : Nurdan KAHYA
Mahkememizde yargılaması devam eden "Mirasçılık Belgesinin İptali" davasında mahkememizden verilen 31/01/2024 tarih ve 2022/345 Esas 2024/58 sayılı kararın Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesinin 15/10/2025 tarih, 2025/916 Esas 2025/249 Karar sayılı ilamıyla kaldırıldığı anlaşılmakla, mahkememizde 2025/333 esas numarasına kaydı yapılarak duruşması Sapanca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda 15/04/2026 tarih saat 11:20'de yapılacağı tebliğ olunur.
Basın No: ILN02411710
#ilan.gov.tr