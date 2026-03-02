T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/372 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, İhsangazi İlçesi, Afşar Köyü
ADA NO : 160
PARSEL NO : 5
YÜZÖLÇÜMÜ : 1448,9m2'lik irtifak alanı
MALİKİN ADI VE SOYADI:1- HÜSEYİN SEZER-53854189148
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/372 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23.02.2026
Basın No: ILN02410942
#ilan.gov.tr