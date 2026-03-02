T.C. EREĞLİ (KONYA)1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/1226 Esas

İLAN

Davacı MUHAMMET ÜNAL tarafından mahkememize açılan Gaipliğe Karar verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen ERDOĞAN ÜNAL'ın en son 20 yıldan bu yana kendisinden hiçbir şekilde haber alınmadığı bu nedenle gaipliğine karar verilmesi talep edildiğinden, gaipliğine karar verilmesi istenen ERDOĞAN ÜNAL hakkında bilgisi olan kişi veya kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememize başvurması, ERDOĞAN ÜNAL hakkındaki bilgisini Mahkememize söylemesi gerektiği, belirlenen süre içerisinde ERDOĞAN ÜNAL hakkında bilgi verilmediğitakdirde gaipliğine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

GAİP TC KİMLİK NO : 20021103436

ADI SOYADI : ERDOĞAN ÜNAL

BABA ADI : MUHAMMET

ANA ADI : SEMİHA

DOĞUM TARİHİ : 10/10/1973

DOĞUM YERİ : KARAPINAR

İKAMETGAH ADRESİ : Namık Kemal Mah. 90941. Sk. No: 38F Ereğli/Konya/ KONYA

Basın No: ILN02411345

