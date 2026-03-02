CANLI YAYIN
T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
2025/13263 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13263 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 46514 Ada, 2 Parsel, 2. BLOK 12.KAT 50 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Projesine göre, salon, 3 oda, mutfak, antre, banyo, wc, 2 balkon hacimlerinden meydana gelmekte olup net balkonsuz 88m2 + 12m2 balkon (brüt 118m2) kullanım alanlıdır.
Adresi : Tunahan Mah Üç Şehitler Cd Türkkonut Mavi Çam Sitesi No:12A/50 Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü : 38.282,00 m2
Arsa Payı : 95452/38282000
İmar Durumu : Etimesgut Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kalmakta, Ayrık Nizam, Taks:0.35, Kaks:1.20,Konut Alanı imarlıdır.
Kıymeti : 6.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Muhtelif haciz şerhleri bulunmakta olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasında mevcuttur.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 11:40
Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 11:40
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 11:40
Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 11:40

26/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02411736
