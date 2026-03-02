T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

2025/13263 TLMT.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 11:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 11:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 11:40

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 46514 Ada, 2 Parsel, 2. BLOK 12.KAT 50 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Projesine göre, salon, 3 oda, mutfak, antre, banyo, wc, 2 balkon hacimlerinden meydana gelmekte olup net balkonsuz 88m2 + 12m2 balkon (brüt 118m2) kullanım alanlıdır.Adresi : Tunahan Mah Üç Şehitler Cd Türkkonut Mavi Çam Sitesi No:12A/50 Etimesgut / ANKARAYüzölçümü : 38.282,00 m2Arsa Payı : 95452/38282000İmar Durumu : Etimesgut Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kalmakta, Ayrık Nizam, Taks:0.35, Kaks:1.20,Konut Alanı imarlıdır.Kıymeti : 6.000.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Muhtelif haciz şerhleri bulunmakta olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasında mevcuttur.

26/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02411736

