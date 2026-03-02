KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C.
ESAS NO : 2025/393 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, İhsangazi İlçesi, Hocahacip Köyü
ADA NO : 234
PARSEL NO : 8
YÜZÖLÇÜMÜ : 670,7m2'lik irtifak alanı
MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- ÇETİN ESİROĞLU-49933319810
2- FATİH ESİROĞLU-49939319692
3- MELAHAT ESİROĞLU-49942319528
4- METİN ESİROĞLU-49936319756
5- MUSTAFA YETGİNŞAHİN-50218314420
6- SADİ YETGİNŞAHİN-50179315764
7- SAKİNE AKDEMİR-36601768254
8- SALİHA BAĞIRAN-43984522366
9- SEBAHAT KARA-51553270020
10- SEMRA HASAR-48964356252
11-AYŞE YETGİNŞAHİN-50206314876
12-İSMET ESİROĞLU-49948319300
13- SALAHATTİN ESİROĞLU-16907420728
14- ZİYA ESİROĞLU - 49945319464
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/393 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24.02.2026
Basın No: ILN02410898
