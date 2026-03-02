KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/392 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, İhsangazi İlçesi, Hocahacip Köyü
ADA NO : 220
PARSEL NO : 36
YÜZÖLÇÜMÜ : 273,6m2'lik irtifak alanı ve 9,52m2'lik direk yeri
MALİKİN ADI VE SOYADI: 1 -İRFAN HALVECİ-17354405818
2- SATI HALVECİ-17360405680
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/392 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24.02.2026
