DENİZLİ 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C.
DENİZLİ 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2025/495 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER :Denizli İli, Honaz İlçesi, Emirazizli Mahallesi
ADA NO : 119
PARSEL NO : 22
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 11220,89 m² yüzölçümlü taşınmazın 173,97 m² lik kısmı
MALİKİN ADI VE SOYADI : İBRAHİM ÖZTÜRKMEN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ ( DSİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2025/496 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER :Denizli İli, Honaz İlçesi, Emirazizli Mah., 131 Ada, 17 nolu
ADA NO : 131
PARSEL NO : 17
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 7139,08 m² yüzölçümlü taşınmazın 88,83 m² lik kısmı
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AYŞE BOZDAĞ
2- AYŞE NALÇACI-19138792268
3- BAHRİYE AKDEMİR
4- EMİNE KABATOZ
5- FATMA KARACA
6- GÜLHAN TAŞKIN
7- HURİYE TAŞKIN-
8- ORHAN TAŞKIN
9- SADIK TAŞKIN
10- SÜLEYMAN TAŞKIN-13258996070
11- SÜLEYMAN TAŞKIN-13288995050
12- UMMUHAN CANBAKAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ ( DSİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2025/497 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Denizli İli, Honaz İlçesi, Emirazizli Mah.
ADA NO : 133
PARSEL NO : 15
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 7.849,35 m² yüzölçümlü taşınmazın 13,87 m² lik kısmı
MALİKİN ADI VE SOYADI : VEYSEL ŞEN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ ( DSİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2025/498 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Denizli İli, Honaz İlçesi, Karateke Mah.
ADA NO : 144
PARSEL NO : 2
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 14.000,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 10,60 m² lik kısmı
MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ ÖZGÜR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ ( DSİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2025/499 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Denizli İli, Honaz İlçesi, Cumhuriyet Mah.
ADA NO : 385
PARSEL NO : 10 -8
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :10 PARSEL İÇİN: 4.306.85 m² yüzölçümlü taşınmazın 29,03 m2'lik kısmının mülkiyetinin, 459,87 m2'lik ve 154,87 m2'lik kısmının daimi irtifak hakkının;8 PARSEL İÇİN: 2.318,25 m2'lik taşınmazın 175,94 m2'lik kısmının ve 78,53 m2'lik kısmının daimi irtifak hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI : AYŞE AYDIN IŞIKKAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ ( DSİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2025/500 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Denizli İli, Honazİlçesi, Cumhuriyet Mah.
ADA NO : 390
PARSEL NO : 5
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :4.014,35 m² yüzölçümlü taşınmazın 259,56 m² lik kısmı ile 579,72 m2 lik kısmı
MALİKİN ADI VE SOYADI : OSMAN UZUN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ ( DSİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2025/501 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kale Mah.
ADA NO : 9360
PARSEL NO : 9
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 10.312,03 m² yüzölçümlü taşınmazın 69,22 m² lik kısmı
MALİKİN ADI VE SOYADI : RAMAZAN YURDAŞ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ ( DSİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2025/502 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Denizli İli, Honazİlçesi, Hisar Mah.
ADA NO : 687
PARSEL NO : 24
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 4.094,44 m² yüzölçümlü taşınmazın 815,41 m² lik kısmı
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- MUHİTTİN SEVİM
2- OSMAN SEVİM
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ ( DSİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2025/503 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER :DENİZLİ ili, HONAZilçesi, HİSAR MAH.
ADA NO : 687
PARSEL NO : 26
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 5.265,04 m² yüzölçümlü taşınmazın 134,82 m² lik kısmı
MALİKİN ADI VE SOYADI : MGK OTO KİRALAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ ( DSİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda bilgileri verilen taşınmazların, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile DEVLET SU İŞLERİ ( DSİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmış olup;
Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Vakıfbank Adliye Şubesi'ne yatırılacak olup, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi; davalı tarafça, 10. madde gereğince mahkemece yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, bu davalarda husumetin Devlet Su İşleri ( Dsi) Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, dava açıldığının belgelendirip mahkememize bu belgeleri vermesi gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden tescil kararı ile kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/12/2025
