T.C.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(Taşınmaz Kiralama İhale İlanı)

TARAFLAR;

İhale ''İDARE''(ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ) ve ''İSTEKLİ'' ihaleye katılan gerçek veya tüzel kişiyi ''KİRACI'' ihaleyi alan gerçek veya tüzelkişiyi ifade eder.

İHALENİN KONUSU, İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI, TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ,

Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait aşağıdaki listede adresi, muhammen bedeli (kıymet takdir bedeli), geçici teminatı ve diğer özellikleri yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ayrı ayrı mülkiyet kiralaması yapılacaktır.

SIRA NO ADRESİ-NEVİ SÜRE ALAN (M²) TAKDİR EDİLEN YILLIK KİRA BEDELİ ( KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT %3 İHALE SAATİ 1 YENİMAHALLE İLÇESİ BATI SİTESİ MAHALLESİ CENGİZ AYTMATOV CADDESİ BATIKENT BULVARI CAHAR DUDAYEV PARKI İÇİ ADRESİNDE BULUNAN HALI SAHA VE MÜŞTEMİLAT 10 YIL TOPLAM:1.872 M² AÇIK VE KAPALI ₺876.000,00 ₺26.280,00 14:00 2 KEÇİÖREN İLÇESİ ESERTEPE MAHALLESİ ŞEHİT MUSTAFA ERCİGEZ CADDESİ ESERTEPE REKREASYON ALANI İÇİ 34881/1 PARSEL NO:6 (ESERTEPE MUHAMMED ALİ PARKI) HALI SAHA, MÜŞTEMİLAT VE İDARİ BİNA 10 YIL TOPLAM:1.995 M² AÇIK VE KAPALI ₺1.062.000,00 ₺31.860,00 14:02 3 ÇANKAYA İLÇESİ YILDIZEVLER MAHALLESİ RABİNDRANATH TAGORE CADDESİ NO:24 SANCAK PARKI İÇERİSİ ADRESİNDE BULUNAN 2 ADET HALI SAHA,MÜŞTEMİLAT VE KAFE 10 YIL TOPLAM:2.840 M²AÇIK VE KAPALI ₺3.174.000,00 ₺95.220,00 14:04 4 SİNCAN İLÇESİ YUNUS EMRE MAHALLESİ ANKARA AYAŞ YOLU BULVARI HARİKALAR DİYARI REKREASYON ALANI KÜME EVLERİ NO:300 ADRESİNDE BULUNAN OFİS İŞYERİ 10 YIL TOPLAM:1.600 M² KAPALI ₺864.000,00 ₺25.920,00 14:06 5 ÇANKAYA İLÇESİ DİKMEN MAHALLESİ DİKMEN VADİSİ 3.ETAP 747.CADDE İLE 750.CADDE KESİŞİMİ ADRESİNDE BULUNAN OFİS- İŞYERİ 10 YIL TOPLAM:315,50 M² KAPALI ₺180.000,00 ₺5.400,00 14:08 6 ALTINDAĞ İLÇESİ ÖZTÜRK MAHALLESİ (HACIBAYRAM MAHALLESİ) HACIBAYRAM BELEDİYE ÇARŞISI İÇERİSİNDE BULUNAN 8 ADET DÜKKAN 10 YIL TOPLAM:1.587 M² AÇIK VE KAPALI ₺3.834.000,00 ₺115.020,00 14:10 7 KEÇİÖREN İLÇESİ ŞENYUVA MAHALLESİ 90737 ADA 27 PARSEL KUZEY ANKARA REKREASYON ALANI İÇİ NO:5/23,5/25-26,5/27,5/28 ADRESİNDE BULUNAN İŞYERİ-OFİS 3 YIL TOPLAM:3.292 M² AÇIK VE KAPALI ₺1.428.000,00 ₺42.840,00 14:12 8 KEÇİÖREN İLÇESİ ESERTEPE MAHALLESİ ŞEHİT MUSTAFA ERCİGEZ CADDESİ ESERTEPE PARKI REKREASYON ALANI 34881/1 PARSEL NO:1 ESERTEPE MUHAMMED ALİ PARKI ADRESİNDE BULUNAN OFİS 3 YIL TOPLAM:1.690 M² KAPALI ₺960.000,00 ₺28.800,00 14:14 9 ÇANKAYA İLÇESİ AZİZİYE MAHALLESİ 29334/2 PARSEL İÇİ PORTAKAL ÇİÇEĞİ CADDESİ ANSERA AVM İÇİ NO:148 ADRESİNDE BULUNAN İŞYERİ 3 YIL TOPLAM:50 M² KAPALI ₺84.000,00 ₺2.520,00 14:16

Taşınmazların yıllık takdir edilen bedelleri(muhammen bedelleri) ve geçici teminat bedelleri yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

3- İHALE ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN ve HANGİ ŞARTLARDA TEMİN EDİLECEĞİ

İhaleye katılmak isteyen istekliler, taşınmazın kira şartname ve sözleşme tasarısını, en geç 11.03.2026 tarih Çarşamba günü ve saat 16.00'ya kadar Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle/Ankara adresindeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasının 13.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğü'nden ihale şartnamesi ve eklerini temin edilebilir. Ayrıca; ihale ile ilgili bilgi ve belgeler mesai saatleri içerisinde ihale günü ve saatine kadar yine Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle/Ankara adresindeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasının 13. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğü'nden görülebilir.

İhaleye iştirak edecek olanlar 2.500,00.-TL + K.D.V. (İki Bin Beş Yüz Türk Lirası + Katma Değer Vergisi) karşılığında şartname almak zorundadırlar.

4- İHALENİN NEREDEHANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI;

İhale 12.03.2026 tarihinde tabloda belirtilen saatte Perşembe günü Hipodrom Caddesi No:5'deki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ayrı ayrı mülkiyet kiralaması yapılacaktır.

5- İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER;

İstekliler, Şartnamede belirtilen '' İhaleye girebilmek için isteklilerde n aranan şartları ''sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

İÇ ZARF;

İmzalı Teklif Mektubu (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek ihaleye girilmemiş sayılacaktır.) Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

DIŞ ZARF;

a-İmzalı Teklif Mektubu (İç zarf)

b-İmzalı Taşınmaz Kiralama Şartnamesi( Aslı ),

c-Şartname Alındı Makbuzu( Aslı )

d-İhalelere katılmaya yasaklı olunmadığına dair belge.

e-İmzalı Yer Görme Belgesi (İdare tarafından mühürlü verilecektir.)

f-Geçici Teminat Alındı Makbuzu Aslı veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu (Geçici, Süresiz, Limit içi olması gerekir) veya 2886 sayılı Kanunun 26. Maddesinde geçen değerler,

g- Türkiye'de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon ve varsa faks ile elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)

Yukarıdaki belgelerle birlikte;

h- İsteklilerin gerçek kişi olmaları halinde; nüfus kayıt örneği veya kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi ( Aslı ),Adli sicil kaydı belgesi, istekliyi gerçek şahıs temsil etmesi halinde "vekili" olduğunu gösterir noterden tasdikli vekaletname,imza beyannamesi, kimlik belgesi,

ı-İsteklilerin tüzel kişi olmaları halinde;şirket kuruluş ana sözleşmesinde iştigal konusunda on yıl faaliyette bulunmasına dair belge, İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi,şirket yetkilisi imza sirküsü veya şirketin "vekili" olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, vekalet ile temsil yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi, tüzel kişiliğin birden fazla ortak olması halinde; noter onaylı yetki belgesi (İhaleye katılma, artırımda bulunma, teklif verme vb. yazılması gereklidir.),

i-İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, taşınmaz kiralama hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,

j-Kiralama ihalesine katılacak isteklilerin, şehrin muhtelif yerlerinde en az beş yıl süreli kamu kurumu ve kuruluşlarından benzer nitelikte ondan fazla kiralama yaptığına dair kira sözleşmesi veya iş tamamlama belgesi ve 2025 yılına ait gelir/ciro hasılat gösterir bilançonun kiralanacak mecurun süresine isabet eden toplam kira muhammen bedelinden az olmadığına dair belge,

6- TEKLİFLERİN HANGİ TARİH ve SAATE KADAR TESLİM EDİLMESİ ve DİĞER HUSUSLAR;

Teklif mektuplarının en geç 12.03.2026 tarihinde Perşembe günü saat 12.00'ye kadar,ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7.Katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

Kiralama şartnamesi ve sözleşmesinde belirtilen taşınmaza ait maddeleri kiracı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, kiralama şartnamesi ve sözleşmesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

Kiralamadan mütevellit bütün kiralama bedeli, damga vergisi, karar pulu, her türlü vergi, resmi harç, sözleşme giderleri, ilan giderleri, K.D.V. ve ödenmesi gereken her türlü giderler Kiracıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN'ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri'nin Onay'ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri'nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralamada ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi: http://www.ankara.bel.tr

İDARENİN ADI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİM : EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ADRES : EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO:5 KAT 13 YENİMAHALLE/ANKARA TELEFON : 0 312 507 25 89 FAX : 0 312 507 26 11

Basın No: ILN02408080

#ilan.gov.tr