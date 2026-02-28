T.C. MANAVGAT 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2025/183 Esas

Dava konusu Antalya İli Manavgat İlçesi Ulukapı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan taşınmazın güney 227 ada 4 ve 2 parsel, doğusu tapulama harici boşluk ve 228 ada 5 parsel, kuzeyi tapulama harici boşluk ve devamında 228 ada 1 parsel, batısında ise Ahmet ÖZ mirasçılarına ait tapulama harici alan ile çevrili olan 1158,88m2'lik taşınmaza ilişkin Türk Medeni Kanunu'nun 713/2 maddesi gereğince davacı Hasan Hüseyin ÖZ adına tapuya tescili talep edildiğinden, belirtilen bu taşınmaz üzerinde hak iddia eden herhangi bir kişi veya kurum var ise duruşmanın atılı bulunduğu 05/06/2026 günü saat 09:45'da mahkememizde hazır bulunmaları veya yazılı olarak müracaat etmeleri ilan olunur. 20/02/2026

Basın No: ILN02410672

#ilan.gov.tr