T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/658 Esas

KARAR NO : 2025/306

Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/07/2025 tarihli ilamı ile 86/2-2.cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Davut ve Fatma oğlu, 14/08/1983 doğumlu, Yozgat, Sarıkaya, Alembey mah/köy nüfusuna kayıtlı TAMER UÇAR tüm aramalara rağmen bulunamamış mahkeme kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06.02.2026

Basın No: ILN02411266

#ilan.gov.tr