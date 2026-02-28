T.C. GAZİOSMANPAŞA 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Dosya No : 2024/314 Esas

Karar No : 2025/506 Karar

Sanık Mahmoud MOSLEM hakkında üzerine atılı Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan, mahkememizde yapılan yargılama sonunda, mahkememizin 2024/314 Esas, 2025/506 Karar sayılı 30/10/2025 tarihli ilamı ile;

Sanığın, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan 5237 TCK'nun 191/1 ve 62 maddeleri gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, CMK'nun231/5 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve CMK'nun 231/8 maddesi gereğince sanığın herhangi bir yükümlülük altına alınmadan beş yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verilmiştir.

Ancak, Jomah ve Jamıleh oğlu, 02/12/1984 Aleppo doğumlu, (T.C.:99167234236) Mahmoud MOSLEM tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkememiz kararı kendisine tebliğ edilememiştir.

İş bu ilamın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki hafta içinde karar veren mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise, mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinaf yoluna müracaat edebileceği, istinaf yasa yoluna müracaat edilmez ise kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.10.02.2026

