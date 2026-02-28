T.C. ANKARA 63. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



ESAS NO : 2023/656

KARAR NO : 2024/550

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26.09.2024 tarihli ilamı ile hırsızlık suçundan 142/2-h maddesi gereğince4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, TCK'nun 53/1 maddesinin "a,b,c,d,e" bentlerinde yazılı haklardan aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca, cezanın infazı tamamlanıncaya kadar; kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmasına karar verilen Halil ve Göfer oğlu, 18/04/1991 Çorum doğumlu sanık ALİ YÖRÜK' ün tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince sanık ALİ YÖRÜK'e Mahkememiz kararının gazetede ve internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, yargılama giderleri ve ilan ücretinin sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

Dair, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize veya eş değer bir Mahkemeye verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02410663

#ilan.gov.tr