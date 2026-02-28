T.C. AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C. AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/67 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Sorkun Mahallesi
PARSEL NO : 248
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 4,18 metrekare
MALİKİN ADI VE SOYADI : LÜTFİ FİLİZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/67 Esas Esas sayısında dava açılmış olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN02411368
#ilan.gov.tr