T.C. AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/67 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Sorkun Mahallesi

PARSEL NO : 248

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 4,18 metrekare

MALİKİN ADI VE SOYADI : LÜTFİ FİLİZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/67 Esas Esas sayısında dava açılmış olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02411368

