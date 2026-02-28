ELAZIĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

Mahkememizin;

*2026/83 Esas sayılı dosyası malikleri AHMET BURAK PETEKKAYA, AHMET REŞAT İSPİR, ALİ TOLGA PETEKKAYA, BAHATTİN SELMANOĞLU, FAHRİYE ŞATIROĞLU, FİRDES FERİHA DEMİREL, GÜLSER LÜLECİ, GÜZİN KOLOĞLU, MEHMET NURİ İSPİR, MEHMET SÜLEYMAN SELMANOĞLU, MÜNÜRE, NURAN GÜRBÜZ, NURDAN İSPİR, SIDIKA SİBEL ŞATIROĞLU, TUBA İSPİR ve müteveffa NURİYE YAZICI,HASAN PETEKKAYA,FETHİYE YENEN,MEHMET İSPİR,MUSTAFA İSPİR,BAHADDİN İSPİR,AYŞE SELMANOĞLU,MEDİHE İSPİR,NEVZAT PETEKKAYA,BEDRİYE SELMANOĞLU,SEADET İSPİR, MUHİDDİN İSPİR mirasçıları olan dava konusu Elazığ ili Merkez ilçesi Kozluk köyü Bereketli mevki 117 ada 41 parsel;

*2026/84 Esas sayılı dosyası malikleri KAZİM ÇINAR, KENAN ÇINAR, SERKAN ÇINAR olan dava konusu Elazığ ili Merkez ilçesi Kozluk köyü Bereketli mevki 117 ada 68 parsel;

*2026/85 Esas sayılı dosyası malikleri AKIN ÖZCAN, ALİ İHSAN ÖZER, ARZU ÖKTEM, AYBÜKE AYTEKİN, AYŞE ÜSTÜNDAĞ, BİNNUR AYTEKİN, BİRGÜL ÖZCAN, BÜLENT BENLİ, ÇİLER GÜLLERİ, DUYGU HARDALAÇ, ECEM AYTEKİN, ERDAL ÖZCAN, ERDEM ÖZCAN, EROL ÖZCAN, ERTAN ÖZCAN, FAHRİYE ŞENKAL, FATİH ÖZDEMİR, FATMA ÖZCAN, FATMA NURDOĞAN KARAKAŞ, GONCA ÖZER YAMAN, GÖKÇE DORUM, GÜL OFLAZ, HAFİZE GAMZE TUĞRUL, HAKAN ÖZCAN, HAMDİ SONER ALTUNDOĞAN, HANDAN TARHAN, HARUN ÖZCAN, HARUN ÖZDEMİR, HİLMİ ALPER ÖZCAN, HÜLYA ÖZCAN DAL, İBRAHİM YENER ALTUNDOĞAN, İSMAİL HAKKI KARAKAŞ, MEHMET ÖZER, MEHMET ARİF ÖZER, MEZİYET ÖZCAN, MURAT ÖZDEMİR, MUSTAFA ÖZCAN, MÜJGAN YAMAN, MÜZEYYEN KARA, NAZİFE ÖZCAN, NECDET ÖZDEMİR, NİĞME ÖZCAN, ONUR ÖZCAN, ÖNER ÖZCAN, SEDA KARAKAŞ, SELÇUK ÖZCAN, SEMİH ÖZDEMİR, SEMİHA ÖZDEMİR, SERVET ÖZCAN, SÜHEYLA GÜLERDOĞAN, ŞENOL ÖZCAN, TANER ÖZCAN, TUĞYAN ÖZCAN, UMAY ASUDE AYTEKİN, VOLKAN ÖZCAN, ZAHİDE ÖZDEMİR ve müteveffa ADNAN ÖZCAN, AHMET ÖZCAN, AYDIN ÖZCAN, AYŞE ÖZDEMİR, BEKİR ÖZCAN, CELAL ÖZCAN, FATMA ÖZDEMİR, FİKRİYE BENLİ, GÜLGÜLE BENLİ, GÜLSER ÖZCAN, HAKKI ÖZCAN, HAYRİYE ÖZCAN, HİLMİ ÖZCAN, LÜTFİ ÖZCAN, MÜNİRE KARAKAŞ, MÜZEHER ÖZER, MÜZEYYEN AYTEKİN, NECATİ KARAKAŞ, NECMEDDİN ÖZDEMİR, NEVZAT ÖZDEMİR, NURDAN ALTUNDOĞAN, NURETTİN ÖZCAN, ÖNDER AYTEKİN, ŞÜKRÜ ÖZCAN, ZÜLFÜKAR ÖZCAN mirasçıları olan dava konusu Elazığ ili Merkez ilçesi Kozluk köyü Bereketli mevki 117 ada 67 parsel;

*2026/86 Esas sayılı dosyası malikleri ASLIHAN YILDIRIM, DENİZHAN ÖZMEN, FAHRİ CAN ÖZMEN, FATMA GÜLAY ÖZMEN, MURAT ERKAN KÜDÜK, OĞUZHAN ÖZMEN, RAHET MERİÇ TÜRKMEN, SEBAHATTİN ÖZMEN, SÜHANDAN ÖZMEN, TÜRKAN ÖZMEN ve müteveffa MEHMET ÖZMEN, OSMAN ÖZMEN, REMZİYE ÖZMEN, RUKİYE KÜDÜK, SELAMİ ÖZMEN, SEVİM GÜL, VEDAT ÖZMEN, YAŞAR ÖZMEN, YUSUF SUAT ÖZMEN olan dava konusu Elazığ ili Merkez ilçesi Kozluk köyü Bereketli mevki 117 ada 65 parsel;

*2026/87 Esas sayılı dosyası malikleri müteveffa NAZİRE ÖZCAN, ZAHİDE ÖZCAN olan dava konusu Elazığ ili Merkez ilçesi Kozluk köyü Bereketli mevki 117 ada 63 parsel;

*2026/88 Esas sayılı dosyası maliki FAHRETTİN AŞAN olan dava konusu Elazığ ili Merkez ilçesi Kozluk köyü Bereketli mevki 117 ada 61 parsel;

*2026/89 Esas sayılı dosyası maliki ALİKAN BÖRTA olan dava konusu Elazığ ili Merkez ilçesi Kozluk köyü Bereketli mevki 117 ada 57 parsel;

*2026/90 Esas sayılı dosyası maliki ERSİN KÖPRÜLÜ olan dava konusu Elazığ ili Merkez ilçesi Kozluk köyü Bereketli mevki 117 ada 55 parsel;

*2026/91 Esas sayılı dosyası maliki DİLEK AKAT olan dava konusu Elazığ ili Merkez ilçesi Kozluk köyü Bereketli mevki 117 ada 113 parsel;

*2026/92 Esas sayılı dosyası malikleri AHMET SEVİM, AHMET FETHİ DOĞAN, ALİ ÖZMEN, ARİFE CAN, ATİLLA ASLAN, AYHAN ÖZMEN, AYŞE DELİCAN, AYŞE GÖRGÜLÜ, AYTEN GÜNAY, BAYRAM SEVİM, BİLSEN KARAASLAN, BURHANETTİN ASLAN, EBRU DEMİRKOL, ERDEM SEVİM, FARUK ÖZMEN, FATMA DENK, HALİDE ÖZMEN, HALUK ÖZMEN, HATİCE ÖZDEMİR, KADRİYE ASLANMİRZA, KENAN ÖZMEN, MAKBULE ÖZMEN, METİN ÖZMEN, MUZAFFER ÖZMEN, NEŞE ÖZMEN, NEVRİYE YILMAZ, NİGAR ERGEN, NUSRET ÖZMEN, ORHAN ASLAN, REYHAN ÖZMEN, RİDVAN ÖZMEN, SAHİBE AYDEMİR, SECADDİN MUSA ÖZMEN, SELAMİ HIDIR ÖZMEN, SEYHAN ÖZMEN FİDAN, SIDIKA ÖZMEN, SULTAN SALMAN, ŞÜKRAN BAYSAL, ŞÜKRÜ ÖZMEN, TARIK ÖZMEN, VEYSEL GÖRGÜLÜ, YILMAZ ÖZMEN, YUSUF GÖRGÜLÜ, ZÜLFİYE ASLANMİRZA ve müteveffa BEDRİYE SEVİM, FİKRİ ÖZMEN, MUSTAFA ÖZMEN, RAHİME DOĞAN, SABİTE ÖZMEN mirasçıları olan dava konusu Elazığ ili Merkez ilçesi Kozluk köyü Bereketli mevki 118 ada 9 parsel sayılı taşınmazların;

TEİAŞ tarafından kamulaştırma işlemine tabi tutulmuş olup tarafların kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine kamulaştıran kurumca 4650 sayılı yasa uyarınca kamulaştırma bedelinin tespiti için mahkememize dava açıldığı anlaşıldığından;

TEİAŞ tarafından kamulaştırılan yukarıda belirtilen taşınmazlarla ilgili olarak tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda, iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceğiniz, husumetin davacı TEİAŞ'a tebliğden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargı'da Dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının mahkememiz dosyasına belgelendirilmediği taktirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri üzerinden taşınmaz malların kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz hususu ihtar olunur.

