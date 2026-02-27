T.C. SARAY SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Esas No: 2024/381 Esas Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa Fehim Sevim'in ait mirasçılık belgesi istemi davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara karar gereğince;Müteveffa Fatma SEVİM ( T.C.: 34618658506 )'in yasal mirasçıları tespit edilemediğinden, müteveffanın mirasçılarının iş bu ilanın gazete yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nın 594. Maddesi gereğince mirasçılarının miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasının devlete geçeceğine dair gerekçeli kararı yokluğunda verileceği 2. kere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02410507

