T.C. OF SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1287 Esas

Davacı Mehmet YILDIZ tarafından Mirasçı Feyzullah YILDIZ aleyhine açılan Müteveffa Muhammet Salih YILDIZ'ın terekelerine temsilci atanmasına ilişkin mahkememizde Miras Ortaklığına Temsilci Atanması davası açtığı, davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup adresinizin tespit edilemediği ve adresinizin yetersiz olduğu yazısının kolluk araştırma sonucunda mahkememize intikal etmesi sonucu tebligat yapılamadığının imkansız olduğu anlaşılarak Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 07/07/2026 günü saat:09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 sayılı HMK'nın 150/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususunun dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.09/02/2026

Basın No: ILN02409183

