T.C. MİDYAT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/2 Tereke



TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNDE

TASFİYENİN TATİLİ İLANI



MİRAS BIRAKANIN ADI VE ADRESİ: MAHMUT ACAR-29510234972, Mehmet ve Emine oğlu, 01.01.1955 Midyat doğumlu, Mardin ili Midyat İlçesi, Sivrice Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Ölüm Tarihi:03.10.2023, BAHÇELİEVLER MAH. İSKENDERUN 1. CAD. NO:24 İÇ KAPI NO:1 Midyat/Mardin

MAHKEMESİ :Midyat Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/2 Tereke sayılı ara kararı.

Mahkememizin yukarıdaki sırasına kaydedilmiş ve tasfiye işlemlerine başlanmıştır.

Miras bırakanın adına kayıtlı menkul ve gayrimenkullerin, 3.şahıslardaki hak ve alacaklarının tespiti için gerekli araştırmalar yapılmıştır. Miras bırakan adına kayıtlı bir adet taşınmaz tespit edilerek satılmıştır. Ayrıca tespit edilen 06 ZMJ 08 plakalı Fargo Marka Kamyonet tüm aramalara rağmen yakalanmamıştır. Dosyanın sürüncemede kalmaması adına tasfiye memurunun talebi üzerine mahkememizce araç masa mal kaydından düşülmüştür. Aracın yakalanması halinde tasfiye işlemleri tekrardan kaldığı yerden devam edecektir. Bunlar dışında tasfiye edilecek her hangi bir bir mal varlığı tespit edilmemiştir.

Bankalarda bulunan 602,74 TL tasfiye masraflarını dahi karşılamamıştır.

İİK.nın 217.maddesi terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin tatiline karar verilmiştir.

İş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılardan herhangi birisi tasfiye giderlerini peşin yatırmak kaydıyla terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyenin basit usulde devam ettirilmesini talep edebilir. Süresinde böyle bir talepte bulunulmadığı taktirde terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin alacaklıları hakkında sıra cetveli yapılmaksızın ve alacaklılara aciz belgesi verilmeksizin İİK.nun 254.maddesi gereğince kapatılması için Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat edileceği ilan olunur.

