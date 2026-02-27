T.C. KONYA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/682 Esas

İLAN

Davacı Harun DEMİRKOL ile davalı Gizem GÖKŞEN arasında mahkememizde görülmekte olan dava konusu; davacı 35570191292 T.C.kimlik numaralı Harun DEMİRKOL ile 17495425096 T.C.kimlik numaralı davalı Gizem GÖKŞEN arasında 26.05.2023 tarihinde kurulan adi ortaklık sözleşmesi nedeniyle ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 (onbeş)gün içerisinde; alacaklı olduğunu iddia eden gerçek veya tüzel kişilerin adi ortaklığa tabi alacaklarını bildirerek mahkememize açılmış bulunan işbu davaya müdahale talebinde bulunmaları gerektiği, aksi takdirde mahkememizce verilecek karar aleyhine istinaf mahkemesine başvuramayacakları hususları İLAN olunur.

Basın No: ILN02410027

#ilan.gov.tr