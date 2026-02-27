T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2025/381 Esas

KARAR NO: 2025/449

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/11/2025 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 4 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılan Hüseyin ve Emine kızı, 01/01/2008 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı BÜŞRA HAYDAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 25.02.2026

Basın No: ILN02410584

#ilan.gov.tr