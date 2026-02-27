T.C. İSTANBUL 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/1512 Esas 2025/1078 Karar

DAVACI: MUSTAFA GÜL

DAVALILAR: 1- ALİ GÜL

2- MURAT GÜL

3- NECATİ YURDAKUL

Davacı tarafından açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasında;

Mahkememizce NECATİ YURDAKUL adresine ulaşılamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"HÜKÜM:

1-Davanın KABULÜ ile; muris SÜLEYMAN GÜL adına kayıtlı bulunan Yapı Kredi Bankası Fatih Akdeniz Şubesi ve Şirinevler Şubesinde bulunan TL hesapları üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilerek murise ait İstanbul 22.Noterliğinin 05/11/2024 Tarih, 03973 yevmiye numaralı veraset ilamında belirtilen miras payları oranında taraflara ödenmesine, karar kesinleşince bu hususta ilgili banka şubesine müzekkere yazılmasına,

2- 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 615,40-TL maktu harçtan başta peşin yatırılan 427,60-TL harcın mahsubu ile eksik kalan 187,8‬0-TL harcın davalılardan alınarak hazineye gelir kaydına,

3-Davacı tarafından yapılan masraflar (427,60-TL peşin harç, 13.043,5-TL tebligat posta gideri, ilan ve dosya ücreti olmak üzere) toplam 13.471,10-TL yargılama giderinin taraflardan payları oranında alınarak davacılara ödenmesine, davacıların hissesine düşen miktarın üzerinde bırakılmasına, Davacının yüzüne karşı davalının yokluğunda HMK 345. Maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf başvuru yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 18/12/2025

NECATİ YURDAKUL'a ilan tarihinden bir hafta sonra karar tebliğ edilmiş sayılacaktır. İlan olunur. 16/02/2026

Basın No: ILN02409697

#ilan.gov.tr