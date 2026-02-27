T.C. ERCİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/92 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : VAN İLİ ERCİŞ İLÇESİ
MEVKİİ : DİNLENCE
ADA NO : 101
PARSEL NO : 345
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 22687.96
MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET TEKİN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/92 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
