T.C. ERCİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/92 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : VAN İLİ ERCİŞ İLÇESİ

MEVKİİ : DİNLENCE

ADA NO : 101

PARSEL NO : 345

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 22687.96

MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET TEKİN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/92 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

