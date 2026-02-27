T.C. BAFRA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/153 Esas

DAVALILAR :

1- ALİ KEMAL ÇİÇEK- 15257801638

2-TUĞBA ÇİÇEK-15281800836

3- AYŞE ÇİÇEK -15263801400

4- MURAT ÇİÇEK-15266801346

5- ASIM ÇİÇEK-15323799470

Davacı Nevin Yılmaz vekili Av. Ahmet AYDIN tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen davalılar Ali Kemal Çiçek, Tuğba Çiçek, Ayşe Çiçek, Murat Çiçek, Asım Çiçek'in tebligata yarar adresinin tespit edilemediği, tüm aramalara ve tebliğ işlemlerine rağmen tebligat yapılamadığı anlaşıldığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle; Davacılar vekili Av. Ahmet Aydın tarafından davalılardan Ali Kemal Çiçek, Tuğba Çiçek, Ayşe Çiçek, Murat Çiçek, Asım Çiçek'e karşı Samsun ili, Bafra ilçesi, Mardar Mahallesi, 246 ada 112 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep etmiştir.

Durusma Günü: 03/04/2026 günü saat:09:10 da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği ve kararda verilebileceği ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 20/02/2026



