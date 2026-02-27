T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

2025/8096 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/8096 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Adresi: Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERLER Mahalle/Köy, 12. kat 39 nolu bağımsız bölüm Mevkii, 48753 Ada, 3 Parsel, 39 nolu bağımsız bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Bina 10 yaş civarında olup, her türlü alt yapı mevcut, Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bağımsız Bölüm Özellikleri (12. kat 39 no.lu Mesken)Daire, ana yapıda 12.katta girişe göre sol,ön vearka 3 cephelidir. Daire giriş kapısı çelik kapıdır. Daire Projesinde ve mahallinde 4 oda,1 salon, antre, hol, mutfak, genel banyo, ebeveyn banyo-giyinme soyunma, çamaşır odası WC ve 2 balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Daire projesinde Net Faydalı Alanı 226,07 m2hesap edilmiştir. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı 3 Küme Evler No:412/39Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 6.113,00 m2

Arsa Payı : 120/6113

İmar Durumu :Etimesgut Belediye Başkanlığı web sitesinden dava konusu Etimesgut İlçesi Erler Mahallesinde kain 48753 ada 3 parselin 1/1000 lik plan kapsamında E:1,5, 26 kat yapılaşma koşullu "Gelişme Konut Alanı " kullanımlı olarak planlandığı anlaşılmıştır.

Kıymeti : 15.000.000,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 1- Başkent Elektrik A.Ş. Lehine 756m2 lik kısımda daimi irtifak hakkı. 2-(konusu: Etimesgut Belediyesinin 27/10/2021 tarih 37476 sayılı yazıları ekinde Ankara 9. İdare Mahkemesinin 20/10/2021 tarih 2021/1960 Esas-2021/1832 Karar sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği iptal edilmiştir.) 3- AT Mİ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Lehine 6375 m2 Sahada Daimi İrtifak Hakkı şeklinde şerhler tapu kaydında mevcuttur.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 10:05

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 10:05

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:05

17/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02409330

