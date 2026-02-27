SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 14:26

Bitiş Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 14:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 14:26

Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2026 - 14:26

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, İstiklal Mah. 6187 Ada 7 Parsel, Arsa vasıflı taşınmazYüzölçümü : 323 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundanbakılabilirKıymeti : 6.460.000,00 TL KDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir

24/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

