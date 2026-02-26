T.C. MERSİN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2025/169 Esas

Mersin ili, Yenişehir ilçesinde Ali kızı Havva Koçak'ın vefat ettiği anlaşılmakla, TMK 594. Maddesi gereğince Türkiye Geneli 50.000 üstü gazetelerin birinde ve Genel İnternet Haber sitesinde işbu ilanın bir (1) ay arayla iki kez ilanına, ikinci (2.) kez ilanından itibaren başlayarak hak sahiplerinin engeç bir (1) yıl içinde yukarıda ismi geçenin mirasçısı olanların mirasçılık sıfatlarını mahkememizin2025/169 esas sayılı dosyasına bildirmeleri hususu İLAN olunur.

Basın No: ILN02409250

