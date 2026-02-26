T.C. GÖRELE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/13 Tereke 20.01.2026

Konu : ilan metni

İLAN

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa Zeliha Erenel tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı uyarınca;

Giresun ili, Görele ilçesi, Haydarlı köyü 50 cilt 11 aile sıra no 116 BSN'de nüfusa kayıtlı 23/03/1953 İstanbul doğumlu 40711304066 TC Kimlik numaralı 08/02/2021 tarihinde vefat eden müteveffa ZELİHA ERENEL hakkında alacaklı ve borçlu olanların veya adı geçenle ilgili mal varlığının aktif ve pasifi (alacak ve borcu) ile ilgili bilgi sahibi olanların varsa belgeleri ile birlikte işbu ilandan itibaren 1 ay içerisinde Görele Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/13 tereke sayılı dosyasına bilgi vermeleri gerektiği, verilecek evrak ve belgeler karşılığında makbuz isteyebilecekleri, alacaklıların belirtilen süre içerisinde alacaklarını bildirmemeleri halinde Türk Medeni Kanunun 629.maddesi hükümlerinin uygulanacağı ilanın tebliğ olunur.

