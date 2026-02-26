T.C. GERZE (Sinop) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/138 Esas

KARAR NO : 2022/238

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma davası nedeniyle; Mahkememizin 10/06/2022 tarih, 2020/138 esas ve 2022/238 karar sayılı ilamı ile;"Davanın KABULÜ İLE,

1-Sinop ili, Gerze ilçesi, Sinop ili, Gerze ilçesi, Belören köyü 109 ada 24 parsel(Eski 581 parsel ) sayılı taşınmazın Fen Bilirkişisi Zekiye Çelik Gündoğdu'nun 09/10/2020 havale tarihli krokili raporunda gösterilen B=1.414,87.m².lik kısmının davalılar adına olan tapu kaydının İPTALİ kamulaştırma nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü adına TAPUYA TESCİLİNE ve MK 999 maddesi gereğince TAPUDAN YOL OLARAK TERKİNİNE,

2-Toplam kamulaştırma bedelinin 209.085,60.TL olduğunun TESPİTİNE,

3-İdare tarafından belirlenen kamulaştırma bedeli 56.444,29.TL'nin davalı tarafa tapu payları oranında derhal ÖDENMESİNE, bu bedel acele el koyma dosyasında ödenmiş olduğundan bu hususta ayrıca bankaya müzekkere yazılmasına yer olmadığına,

4-Acele El koyma dosyasındaki 60.209,36.TL kamulaştırma bedeli düştükten sonra kalan 148.876,24.TL'ye dava tarihi olan 02/11/2016 tarihini takip eden 4. ayın bitimi olan 03/03/2017 gününden ilk karar tarihi olan 26/09/2018 tarihine kadar yasal faiz işletilmesine, kamulaştırma fark bedelinin davalı tarafa derhal ÖDENMESİNE, tespit edilen 148.876,24.TL tüm fer'ileri ile birlikte[ödenen bedel (Acele El Koyma dosyasındaki ve Samsun BAM Kaldırma kararı öncesi karar doğrultusunda) mahsup edildikten sonra] kararın kesinleşmesi beklenilmeksizin davalılara tapu kaydındaki hisseleri oranında ödenmesi için Halk Bankası Gerze Şubesine müzekkere yazılmasına, tapu kaydının onaylı suretinin müzekkereye eklenmesine," dair karar verilmiş olup verilen karar davacı kurum vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.



Davalılardan Hüseyin ve Şerife oğlu, 25/05/1966 doğumlu, 23321566604 Tc kimlik numaralı Cafer ÜNAL, Ahmet ve Talihe kızı, 12/04/1957 doğumlu, 28489966136 Tc kimlik numaralı Münevver CANKANAT adına çıkartılan tebligatların tebliğ edilememesi nedeniyle adres araştırması yapılmış, yurt dışı adresi tespit edildiğinden yapılan yurt dışı tebligatları ile de tebliğ mümkün olmamış, bu nedenle Gerekçeli karar evrakı ve İstinaf başvuru dilekçesi ekli davetiye yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ edilmiş olup bu ilamın yayımından itibaren 1 hafta sonra davalı Cafer ÜNAL, Münevver Cankanat'a Gerekçeli Karar İle İstinaf Başvuru Dilekçesinin tebliğ yapılmış sayılacağı Tebligat Kanunun 28. ve 31. Maddelerine göre ilan olunur.



Basın No: ILN02408091

#ilan.gov.tr