SINIRLI SORUMLU ERZURUM PANCAR EKİCİLER KOOPERATİFİ

ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİ SATIŞ İLANI

İdarenin Adı: S.S Erzurum Pancar Ekicileri Kooperatifi

Adresi: Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Orhan Şerifsoy Caddesi No:4U Yakutiye/ERZURUM

Telefon Numarası: (0) 442 213 31 91

İhalenin adı: Çerezlik Ayçiçeği Satışı

Türü: Çerezlik Ayçiçeği

Malın Teslim Yeri: Kaplıcalar Mahallesi Altınbaşak yolu üzeri Altınbaşak Kantarı ve Depoları Pasinler/ERZURUM

Miktarı:

Siyah Ayçiçeği Duble Boy 170- 199 Adet 296 TON

Siyah Ayçiçeği İri Boy 200- 224 Adet 930 TON

Siyah Ayçiçeği Orta Boy 225- 250 Adet 600 TON



Şartname ve Eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı: S.S Erzurum Pancar Ekicileri Kooperatifi İdari Binasından 03.03.2026 Salı günü saat: 10:00 'da alabileceklerdir.

İhalenin nerede yapılacağı: S.S Erzurum Pancar Ekicileri Kooperatifi İdari Binasında

Hangi Tarih ve saatte yapılacağı: 03.03.2026 Salı günü saat: 10:00

Hangi usulle yapılacağı: Kapalı usulle, Teklif alımından sonra açık artırma yapılacaktır.

Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği: S.S Erzurum Pancar Ekicileri Kooperatifi İdari Binasından 03.03.2026 Salı günü saat: 10:00 'da alabileceklerdir.

Basın No: ILN02409214

#ilan.gov.tr