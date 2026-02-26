SINIRLI SORUMLU ERZURUM PANCAR EKİCİLER KOOPERATİFİ
İdarenin Adı: S.S Erzurum Pancar Ekicileri Kooperatifi
Adresi: Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Orhan Şerifsoy Caddesi No:4U Yakutiye/ERZURUM
Telefon Numarası: (0) 442 213 31 91
İhalenin adı: Çerezlik Ayçiçeği Satışı
Türü: Çerezlik Ayçiçeği
Malın Teslim Yeri: Kaplıcalar Mahallesi Altınbaşak yolu üzeri Altınbaşak Kantarı ve Depoları Pasinler/ERZURUM
Miktarı:
Siyah Ayçiçeği Duble Boy 170- 199 Adet 296 TON
Siyah Ayçiçeği İri Boy 200- 224 Adet 930 TON
Siyah Ayçiçeği Orta Boy 225- 250 Adet 600 TON
Şartname ve Eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı: S.S Erzurum Pancar Ekicileri Kooperatifi İdari Binasından 03.03.2026 Salı günü saat: 10:00 'da alabileceklerdir.
İhalenin nerede yapılacağı: S.S Erzurum Pancar Ekicileri Kooperatifi İdari Binasında
Hangi Tarih ve saatte yapılacağı: 03.03.2026 Salı günü saat: 10:00
Hangi usulle yapılacağı: Kapalı usulle, Teklif alımından sonra açık artırma yapılacaktır.
Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği: S.S Erzurum Pancar Ekicileri Kooperatifi İdari Binasından 03.03.2026 Salı günü saat: 10:00 'da alabileceklerdir.
