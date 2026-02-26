İLAN



HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

1- Hatay İli, Antakya İlçesi, Kisecik, Günyazı ve Avsuyu Mahallelerinde bulunan tamamı Belediyemize ait aşağıda bilgileri yazılı 7 adet arsanın Belirtilen muhammen bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun yasal Limit üzerinde olanlar 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ve Yasal Limit altında olanlar 45. Maddesi olan Açık teklif Usulü ile satış ihalesine çıkılacaktır.

2- İhale aşağıdaki tabloda belirten tarih ve saatlerde Antakya Şehirler Arası Otobüs Terminali Yanı Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2. Katta bulunan, Hatay Büyük Şehir Belediyesi, Encümen toplantı odasında yapılacaktır.

3- Bahse Konu iş yerlerine ait satışa esas muhammen bedel ve geçici teminat miktarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.



SATIŞ İHALESİNE ÇIKARTILACAK PARSELLER

İlçesi ve Mahallesi Vasfı M2' si İmar Durumu İhale Tarihi İhale Saati Satışa Esas Muhammen Bedeli Geçici Teminatı Hatay İli, Antakya İlçesi Kisecik Mahallesi, alana sahip, 0 Ada 2182 Nolu Arsa Arsa 4369.12- m2

Konut Alanı (TAKS:0.20, Yençok:13 Kat, E:1.60)



10.03.2026



14.00 65.536.800,00-TL

1.966.104,00- TL Hatay İli, Antakya İlçesi Kisecik Mahallesi, alana sahip, 0 Ada 1896 Nolu Arsa

Arsa



5487.00- m2

Konut Alanı (TAKS:0.20, Yençok:13 Kat, E:1.00)



10.03.2026 14.05

82.305.000,00-TL

2.469.150,00- TL Hatay İli, Antakya İlçesi Kisecik Mahallesi 0 Ada 2181 Nolu Arsa Arsa 1254.88- m2

Konut Alanı (TAKS:0.20, Yençok:13 Kat, E:1.60)



10.03.2026 14.10

18.823.200,00-TL

564.696,00- TL Hatay İli, Antakya İlçesi Kisecik Mahallesi, alana sahip, 0 Ada 1869 Nolu Arsa



Arsa 4434.00- m2

Konut Alanı (TAKS:0.20, Yençok:13 Kat, E:1.60)



10.03.2026 14.15

66.510.000,00-TL



1.995.300,00- TL Hatay İli, Antakya İlçesi Günyazı Mahallesi, 0 Ada 2803 Nolu Arsa Arsa 3988.00- m2 Konut Alanı (TAKS:0.20, Yençok:13 Kat, E:1.60)

10.03.2026 14.20

59.820.000,00-TL

1.794.600,00 - TL Hatay İli, Antakya İlçesi Avsuyu Mahallesi 0 Ada 565 Nolu Arsa Arsa 6996.00- m2 Konut Alanı +Park ve Yol (TAKS:0.30, Yençok:3 Kat, E:0.90)



10.03.2026 14.25

6.996.000,00-TL

209.880,00- TL Hatay İli, Antakya İlçesi Avsuyu Mahallesi 0 Ada 568 Nolu Arsa

Arsa 5071.00- m2 Konut Alanı +Park ve Yol (TAKS:0.30, Yençok:3 Kat, E:0.90)



10.03.2026 14.30

5.071.000,00 -TL 152.130,00- TL



İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR



A-Gerçek Kişi

a-Dilekçe, İhale dokümanı satın aldığına dair dekont.

b-Kanuni ikamet belgesi ve tebligata ve resmi yazışmalara esas olacak ; (Türkiye sınırları içinde); e devletten, Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama sekmesinden çıkarılacaktır.

c-Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği ya da fotokopisi,

d-Geçici İhale Teminatı Dekontu

e- Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı Belgesi, (3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar, ihaleye katılamazlar.)

f-İhaleye katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; borcu olmadığını ibraz edeceklerdir. Borç bilgisi Mali Hizmetler Daire Başkanlığında alınacak evrakla ibraz edilecektir.

g-Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyan,

h- Yazıhane için katılım sağlayanların Yurtiçi şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan gerçek (şahıs) ve tüzel (şirket) kişiliklerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından almış oldukları yetki belgesi veya yolcu taşıma kooperatifi olmaları gerekmektedir



B-Tüzel Kişi

a-Dilekçe, İhale dokümanı satın aldığına dair dekont.

b-Kanuni ikamet belgesi ve tebligata ve resmi yazışmalara esas olacak ; (Türkiye sınırları içinde); e devletten, Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama sekmesinden çıkarılacaktır.

c-Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği ya da fotokopisi,

d-Geçici İhale Teminatı Dekontu.

e- Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı Belgesi, (3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar, ihaleye katılamazlar.)

f-İhaleye katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; borcu olmadığını ibraz edeceklerdir. Borç bilgisi Mali Hizmetler Daire Başkanlığında alınacak evrakla ibraz edilecektir.

g-Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyan,

h- Yazıhane için katılım sağlayanların Yurtiçi şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan gerçek (şahıs) ve tüzel (şirket) kişiliklerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından almış oldukları yetki belgesi veya yolcu taşıma kooperatifi olmaları gerekmektedir

-C- İŞ ORTAKLIĞI OLMASI HALİNDE:

-Ortak olarak girilecekse Gerçek ya da Tüzel kişiliklerine göre yukarıdaki yazılı şartları taşımak.

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar;

İhaleyi yapan idarenin;

a)İta amirleri,

b)İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç). Bu Kanun 83. , 84. ve 85. maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılır ve geçici teminatları irat kaydedilir. Ayrıca bu durumun taleplerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminat gelir kaydedilir ihale iptal edilir.

1-Taşınmaz Satışı ihalesine teklif verecekler; şartnamede belirtilen belgeler ile belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları dosyayı son başvuru tarihi olan 09.03.2026 Tarih ve 16.00 saatine kadar İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'na teslim edeceklerdir.

2-İhale Şartnamesi Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nda ücretsiz olarak incelenebilir, ihaleye katılacak olanlar şartname ve diğer dökümanlar için 1.000,00-TL bedel ödeyerek temin edebilir. (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı almaları zorunludur.)

3-İhaleden sonra İhale üzerine kalmayan isteklilerin geçici teminatları Mali Hizmetler Dair Başkanlığınca İsteklinin bildireceği banka hesap numarasına havalesi yapılır. İhale üzerine kalan isteklinin onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde satış bedeli, Damga Vergisi, her türlü kanuni vergi, harçlar ve payları peşin olarak yatırması ile tapu devri yapıldıktan sonra bildireceği banka hesap numarasına geçici teminatı Mali Hizmetler Daire Başkanlığınca havale edilir. Ancak Bu ödemelerin süresi içerisinde ve her hangi birisi yapılmaz yada eksik yapılırsa ihale iptal edilerek, tapu devri verilmeyecek ve Geçici teminat irat olarak kaydedilecektir.

4- İhaleye katılabilmek alınan Şartname ve doküman için ödenen ücret iade edilmez.

5- İhale Komisyonu (Hatay Büyükşehir Belediyesi Encümeni) teklif bedeli uygun bulup bulmamada tam yetkili olup, söz konusu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereği ilan olunur.

Basın No: ILN02407316

#ilan.gov.tr