T.C. RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/226 Esas

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Rize İli Merkezİlçesi Çarşı Mahallesi 34 ada 28-89-90 parsel sayılı taşınmazlarda hissedar olan Ali, Osman, Hacer, Lütfiye, Mehmetali, Fethiye, Fatma Zehra, Mediha, Perihan, Mahmut Şevket, Latife ve Hatice'nin gaipliğine karar verilmesi ve adlarına kayıtla taşınmaz hisselerinden kaynaklı kayyım uhdesinde bulunan malvarlıklarının Maliye Hazinesi'ne intikali talep edildiğinden,

Adı geçen hissedarların öldüğünü bilenlerin veya hakkında duyumu olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde mahkememize başvurmaları gerektiği aksi taktirde Ali,Osman,Hacer,Lütfiye, Mehmetali,Fethiye,Fatma Zehra,Mediha,Perihan,Mahmut Şevket,Latife ve Hatice'nin gaipliğine karar verileceği İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02408406

