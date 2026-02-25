T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ



2025/3239 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3239 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, DEREOBASI Mahalle/Köy, 104 Ada, 96 Parsel, Bilirkişi raporunda,taşınmaz Os ...

Adresi : Osmaniye İli Merkez İlçesi Dereobası Osmaniye Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü : 4.888,93 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 22.081.287,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 10:22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 10:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 10:22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 10:22

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

