T.C. OSMANİYE 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/35 Esas 17.02.2026

Konu : ilan.

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı) davası nedeniyle;

Mahkememizin 2024/35 Esas sayılı Tapu İptal ve Tescil davası nedeniyle açılan davada dava konusu Dava konusu Osmaniye ili, Merkez ilçesi, Sarpınağzı Köyü, Sarpınağzı mevkiinde kain,114 ada, 2 parsel,Osmaniye ili, Merkez ilçesi, Sarpınağzı Köyü, Kaybet mevkii,114 ada 3parsel, Osmaniye ili, Merkez ilçesi, Sarpınağzı Köyü, Köy civarı mevkii 103 ada, 7 parsel, Osmaniye ili, Merkez ilçesi, Sarpınağzı Köyü, Çirişlisırt mevkiin 10 parsel numaralı taşınmazların davalılar adına olan hisselerin iptali ile Durdane İBİK'in veraset ilamındaki hisselerine göre tescilinin talep edildiği tüm adres araştırmalarında kendisine ulaşılamayan Osman SARPKAYA VASİSİ 36914302244 T.C kimlik numaralı OSMAN ve NAZİFE'den olma 08/04/1998 doğumlu Vasi MUSTAFA SARPKAYA tarafından dosyaya sunulan fen bilirkişisi, ziraat bilirkişisi, inşaat bilirkişisi ve gayrimenkul değerleme bilirkişisi tarafından dosyaya sunulan Davalı Mustafa SARPKAYA'ya isabet eden 114 ada 2 parsel, 114 ada 3 parsel, 103 ada 7 parsel, 117 ada 13 parsel sayılı Taşınmazlarda davalıların murislerinin rızaitaksim ile 114 ada 3 parseli kullandıkları ve bu parsel içerisinde yer alan ve davacıya teslim edilen krokide A harfi ile gösterilen 9628,75 m2 olduğu ve zeytin bahçesi olarak kullanıldığı değerinin ise dava tarihi itibarıyla 385.150,00 TL olacağının belirlendiği, bilirkişi raporlarına karşı HMK 281. maddesiitibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı ihtarı ile duruşma tarihi olan 08/04/2026 günü 09:20'da duruşmada bizzat hazır bulunulamaması veya kendisini bir vekille temsil ettirmemesi halinde yokluğunda yargılamaya devam edileceği ve karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02408392

