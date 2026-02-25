T.C. İZMİR 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2024/272 Esas

TEBLİGAT YAPILAMAYAN DAVALILAR : 1- HÜDAİ KURT

2- HÜSEYİN KAYA

3- İLHAN ERYİĞİT

4- MUZAFFER BİRLER

Davacılar Vedat Kan ve Ayşe Dilek Özdemir tarafından siz ve diğer davalılar aleyhine açılan ipoteğin kaldırılması davasında, mahkememizce yapılan adres araştırması olumsuz sonuçlanmıştır, yapılan tüm araştırmalar neticesiz kaldığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz edilmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı ve bilirkişi rapor içeriğinin ;SMMM bilirkişisi ile GDU bilirkişisinin 12/02/2026 tarihli ek raporunda dava konusu 22/01/1986 tarihindeki 11.936.207,00 ETL (11,936 TL) dava tarihi olan 26/06/2024 tarihinde ulaşacağı değerin 2.918.276,87- TL olacağı şeklinde olup bilirkişi raporunun tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.



Basın No: ILN02408158

#ilan.gov.tr