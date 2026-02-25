T.C. AHLAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/396 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

TARAFLAR

DAVACI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DAVALI : CÜNEYT HOCAOĞLU-26122350168

TAŞINMAZ

Bitlis ili, Ahlat İlçesi, Taşharman Mah. 128 Ada 32 Parsel Numaralı ve tarla cinsi ile kayıtlı taşınmaz

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından yukarıda belirtilen esas sayılı dosyada dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02407564

#ilan.gov.tr