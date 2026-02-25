T.C. AHLAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/406 Esas

TARAFLAR DAVACI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ



DAVALILAR :

1- FERİT KARAKAYA 24229413298

2- HAKAN KARAKAYA 22915457106

3- KADER KARAKAYA 22918457042

4- MEBRÜKE KARAKAYA 24193414468

5- MEHMET KARAKAYA 24145416052

6- MENEKŞE TUNÇELLİ 22924456824

7- NEBAHAT KARAKAYA 22912457260

8- SABİDE SOYSAL 29167250226

9- SAMİ KARAKAYA 24139416280

10- SEBAHAT GAYRİNAL 11308850792

11- SELAMİ KARAKAYA 24142416116

12- SELVA ALAOĞLU 22921456988

13- YILDIZ ÜLGEN 24190414522

TAŞINMAZ

Bitlis ili, Ahlat İlçesi, Taşharman Köyü. 165 Ada 24 Parsel Numaralı ve Yol cinsi ile kayıtlı taşınmaz

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından yukarıda belirtilen esas sayılı dosyada dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.



Basın No: ILN02407415

#ilan.gov.tr