DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI

2026 YILI GENEL TEMİZLİK MADDELERİ, TEMİZLİK MALZEMELERİ, KAĞIT ÜRÜNLERİ, HASTA BAKIM ÜRÜNLERİ VE MUTFAK LOKANTA ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

2026 Yılı Genel Temizlik Maddeleri, Temizlik Malzemeleri, Kağıt Ürünleri, Hasta Bakım Ürünleri Ve Mutfak Lokanta Endüstriyel Temizlik Ürünleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/283847

1- İdarenin

1.1. Adı : DARÜLACEZE MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ DARÜLACEZE MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ

1.2. Adresi : Halil Rıfat Paşa Mahallesi Darülaceze Caddesi No: 51 ŞİŞLİ/İSTANBUL

1.3. Telefon numarası : 02122201020

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 24.03.2026 - 10:30

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Darülaceze Başkanlığı ( Darülaceze Şişli yerleşkesi )

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : 2026 Yılı Genel Temizlik Maddeleri, Temizlik Malzemeleri, Kağıt Ürünleri, Hasta Bakım Ürünleri Ve Mutfak Lokanta Endüstriyel Temizlik Ürünleri

3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 1.KISIM: 19 KALEM GENEL TEMİZLİK MALZEMELERİ 2.KISIM: 25 KALEM TEMİZLİK MALZEMELERİ 3.KISIM: 7 KALEM KAĞIT ÜRÜNLERİ 4.KISIM: 3 KALEM HASTA BAKIM ÜRÜNLERİ 5.KISIM: 6 KALEM MUTFAK VE LOKANTA TEMİZLİK ÜRÜNLERİ Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Darülaceze Başkanlığı Ayniyat Depoları ( Darülaceze Şişli yerleşkesi)

3.4. Süresi/teslim tarihi : Teslim tarihleri 06/04/2026 tarihinden itibaren 9 Ay boyunca parti parti getirilecektir. İhtiyaçlar Taşınır Mal Birimindeki ilgili memur tarafından telefon veya mail yoluyla yükleniciye bildirilecek, istenilen malzeme belirtilen tarihte Başkanlığımızın malzeme teslim yeri olan Kiler ambarının önüne getirilmiş olacaktır. Yılda 3 kez telefon ve mail emrini yerine getirmeyen ve yılda 3 kez istenilen evsafta malzeme getirmeyip hakkında tutanak tutulan firmanın ihale sözleşmesi tek taraflı iptal edilecek ve yasal işlem yapılacaktır. (Yüklenici mail ve telefon numaralarını ilgili memura vermek zorundadır.) Mal Alımları idarenin belirlediği günlerde yapılabilecek, teslim saatleri belirtilen saatler arasında olacaktır. Teslim edilen gıda maddeleri Kurumumuzun Muayene Komisyonu tarafından Muayene edilir. Muayene Komisyonu evsafına uygun bulmadığı malzemeyi reddedip geri çevirmekle yetkilidir. Muayene Komisyonunca evsafına uygun bulunmayıp geri çevrilen gıda maddeleri aynı gün içerisinde Komisyonun kabul edeceği evsafa uygun olarak Kurumumuz kiler ambarına teslim edilecektir. Başkanlığımız gerektiğinde İstanbul Belediyesi ve Sağlık Bakanlığına Hıfzısıhha Enstitülerinde gelen gıda maddelerinin tetkikini isteyebilir. Sarf edilecek mal Yüklenici tarafından getirilir. Bu tetkiklerin ücretleri ve ulaşım ücretleri yüklenici tarafından ödenir. Yüklenici bu bilimsel rapora uymak zorundadır. Başkanlığımıza gelen gıda maddeleri son kullanma tarihine kadar tazeliğini ve özelliğini kaybetmeyecektir. Her ne şartta olsun son kullanma tarihine kadar bozulan, özelliğini kaybeden gıda maddelerinin ziyanını yüklenici öder. Başkanlığımıza gelen malzemelerin tartımında Kurumumuz kantarı esas alınacaktır. Taşınır Mal Birimindeki ilgili memur tarafından telefonla veya mail ile siparişi verilen malzeme Yüklenici firma tarafından olağanüstü haller dışında (deprem, yangın, sel felaketi vs.) mutlaka temin edilerek getirilecektir. Firmaya tanınan süre içinde malzeme gelmediğinde Başkanlığımız istediği yerden malzemeyi temin edecek, fatura bedelinin tamamını Yüklenici firma ceza olarak ödeyecektir. Malzemelerin Başkanlığımıza nakli, yüklenip boşaltılması Yüklenici firmanın araçları ve personeli tarafından yapılacaktır. Teslim edilen malzemelerin kasa, torba, kutu, teneke vs. ambalajlarının geri iadesi satıcı kendisi takip ederek toplayacaktır. Bunların alınmasından, kaybolmasından, kırılmasından, yırtılmasından, eksilmesinden ilgili memurlarımız sorumlu tutulmayacaktır. Her hafta Pazartesi günleri varsa, ambalajlar ilgili yerlerden toplanacaktır.

3.5. İşe başlama tarihi : 06.04.2026

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler: 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi. 4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3.1. Numune sunulması istenmektedir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02407648

#ilan.gov.tr