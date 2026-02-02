T.C. ANTALYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/414 Esas

DAVALILAR : 1- ALEKSANDR ANTOSKIN

2- ANATOLII AROSHENKO

3- DIMITRI KORSHUNOV

4- IVAN UKHOV

5- KONSTANTIN CHEBUCHAKOV

6- NIKITA IAROSHENKO

7- POLINA IASKOVAH

Davacı Orman Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Davalıların bildirilen adresine tebligat yapılamaması ve yapılan araştırma yazılarının cevaplarının olumsuz gelmesi neticesinde ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle, Mahkememiz ara kararı doğrultusunda Orman Yüksek Mühendisi tarafından hazırlanan alınan bilirkişi raporunda özetle; dava konusu olan yangın 23/10/2021 tarihinde saat 11:46'da Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Çağlarca Mahallesi, 262 numaralı bölmede meydana gelmiş olan yangın tepe yangını halinde iken söndürülmüş olup dava konusu yangının söndürülmesinde orman idaresinin kusuru bulunmadığını, dava konusu yangında 25182,00 m2 alan yanmış olup yangında 285,54 m3 dikili gövde yaşlarında kızılçam ağacı ile 17,86 m3 dikili gövde hacminde meşe ağacı zarar gördüğünü, dava konusu yangından dolayı yangının çıkış tarihi emvaller de oluşan değer kaybı 6.123,23 TL, ağaçlandırma gideri 88.288,09 TLtoplam yangın söndürme giderleri 1926258,26 TL olup toplam devlet zararının 2.020.669,58 TL olduğunu bildirir raporunu Mahkememize ibraz etmiştir.

Davacı vekili rapor doğrultusunda davasını ıslah etmiştir. Islah dilekçesinde özetle; davalarını 2.020.244,87 TL talep edilmişse de, rapor doğrultusunda 424,71 TL daha arttırarak 2.020,669,58 TL zararın haksız fiil tarihi olan 24/10/2021 tarihinden itibaren başlayacak yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsiline ve yargılama giderleriyle avukatlık ücretinin de davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep etmiş olduğu anlaşıldı. Islah dilekçesine karşı 1 haftalık süre içerisinde bilirkişi raporuna karşı HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 21.01.2026

