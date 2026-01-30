CİHANBEYLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde davacı Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi tarafından davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdiri komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmazların Botaş Boru Hatları adına yol olarak terkinine ve tesciline yönelik kamulaştırması için mahkememize iş bu davaların açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S. K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Vakıflar Bankası Kulu Şubesi'ne yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirlenen m2'lik kısımlarının Botaş Boru Hatları adına tesciline ve yol olarak terkinine karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

1-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecektir. 2-Husumet Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A. Ş (Bilkent Plaza A/1-2 Blok 06350 Bilkent/ANKARA Genel Müdürlüğü'ne yöneltilecektir. 3-Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına T.C Ziraat Bankası Cihanbeyli Şubesi'ne yatırılacaktır. 5-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri, Keyfiyet 2942 sayılı yasanın (Değişik 4650) 10. maddesi uyarınca ilan olunur.