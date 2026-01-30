CANLI YAYIN
RESMİ İLANLAR

CİHANBEYLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

CİHANBEYLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde davacı Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi tarafından davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdiri komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmazların Botaş Boru Hatları adına yol olarak terkinine ve tesciline yönelik kamulaştırması için mahkememize iş bu davaların açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S. K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Vakıflar Bankası Kulu Şubesi'ne yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirlenen m2'lik kısımlarının Botaş Boru Hatları adına tesciline ve yol olarak terkinine karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.
1-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecektir.                                                                2-Husumet Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A. Ş (Bilkent Plaza A/1-2 Blok 06350 Bilkent/ANKARA Genel Müdürlüğü'ne yöneltilecektir.                                                                                     3-Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına T.C Ziraat Bankası Cihanbeyli Şubesi'ne yatırılacaktır.                                                                                                                                      5-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri, Keyfiyet 2942 sayılı yasanın (Değişik 4650) 10. maddesi uyarınca ilan olunur.              
DOSYA NO İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL CİNSİ MALİK Mülkiyet Alan Daimi İrtifak Alanı Geçici İrtifak Alanı Duruşma Günü
2025/143 KONYA+B13B13:B112 CİHANBEYLİ KARABAĞ 0 3134 TARLA SAMİ COŞKUN 2 879.14 m2 438.34 m2 5.02.2026
2025/144 KONYA CİHANBEYLİ KARABAĞ 0 6282 TARLA İSA UÇAR 1117.21 m2 515.64 m2 5.02.2026
2025/145 KONYA CİHANBEYLİ KARABAĞ 0 1719-1720 TARLA FATİH KARADUMAN 1719 PARSELDE 2021.51 M2 DAİMİ İRTİFAK HAKKI VE 1003.68 M2 GEÇİCİ İRTİFAK HAKKI - 1720 PARSELDE 292.87 M2 DAİMİ İRTİFAK HAKKI VE 153.71 M2 GEÇİCİ İRTİFAK HAKKI 5.02.2026
LEYLA HATIRA
MEHMET KARADUMAN
MUSTAFA KARADUMAN
NEJLA KARADUMAN
ÖMER FARUK KARADUMAN
YAKUP KARADUMAN
2025/146 KONYA CİHANBEYLİ KARABAĞ 0 3585 TARLA HACI CERAN 382.29 M2 200.77 M2 5.02.2026
2025/147 KONYA CİHANBEYLİ KARABAĞ 0 1444 TARLA AHMET COŞKUNSEL 2168.37 M2 1107.73 M2 5.02.2026
ALİ BOZTEPE
GÖKHAN COŞKUNSEL
MURAT AYDOĞAN
2025/148 KONYA CİHANBEYLİ KARABAĞ 0 1558 TARLA ELİF ÜNLÜ 670.27 M2 332.6 M2 5.02.2026
HAVVA YILDIZ
HÜSEYİN DEMİRTAŞ
KADİR CERAN
REYHAN AKKOYUN
SULTAN ARIKAN
2025/149 KONYA CİHANBEYLİ SIĞIRCIK 0 78 TARLA BİRGÜL ŞAHİN 1846.69 M2 918.06 M2 5.02.2026
CANAN AKBULUT
ELİF TUNA
ERKAN ŞAHİN
MUHAMMET EMİRHAN ŞAHİN
MÜMTAZ ŞAHİN
NOBER ŞAHİN
ŞEYMA ÖZBEK
2025/150 KONYA CİHANBEYLİ KARABAĞ 0 1688 TARLA ADEM SEVİNÇ 137.95 M2 134.11 M2 5.02.2026
HASAN HÜSEYİN SEVİNÇ
HAVVA KÖROĞLU
MEHMET EMİN SEVİNÇ
ÖMER SEVİNÇ
2025/151 KONYA CİHANBEYLİ KARABAĞ 0 6315 TARLA ÖZCAN SARIKAYA 2089.31 M2 1043.53 M2 5.02.2026
2025/152 KONYA CİHANBEYLİ KARABAĞ 0 3214 TARLA BAYRAM YILMAZ 44.99 M2 0 M2 5.02.2026
2025/153 KONYA CİHANBEYLİ KARABAĞ 0 1694 TARLA EMİNE ÇELİK 1590.18 M2 751.97 M2 5.02.2026
MELİHA ACAR
MUSTAFA ACAR
SELİM ACAR
2025/154 KONYA CİHANBEYLİ KARABAĞ 0 3120 TARLA HÜSEYİN KARACA 1528.77 M2 732.98 M2 5.02.2026
2025/155 KONYA CİHANBEYLİ KARABAĞ 0 3222 TARLA ELİF ÜNLÜ 1898.08 M2 930.47 M2 5.02.2026
HAVVA YILDIZ
HÜSEYİN DEMİRTAŞ
REYHAN AKKOYUN
SULTAN ARIKAN
2025/156 KONYA CİHANBEYLİ KARABAĞ 0 1750 TARLA ATİKE KARACA 798 M2 450.48 M2 5.02.2026
AYŞE YAŞAR
BEYAZIT YİĞİT
EMİN YİĞİT
HATİCE YİĞİT
MEHMET YİĞİT
METİN YİĞİT
2025/157 KONYA CİHANBEYLİ SIĞIRCIK 0 69 TARLA AHMET EKİNCİ 1266.5 M2 772.43 M2 5.02.2026
ALİ EKİNCİ
ALİMŞAH ERDOĞAN
ASSİYE AKINCI
AYŞE CANLI
AYŞE KOYUNCU
BEYHAN ÜÇLER
ELVAN KOYUNCU
ERKAN KOYUNCU
FADİME ÖZTÜRK
FATMA CANLI
FATMA KOYUNCU
HAVANA ALTUNBİLEZİK
LATİFE KOYUNCU
LATİFE KOYUNCU KARAMERCAN
LEYLA KOYUNCU
LOKMAN ÖZTÜRK
LÜTFİ KOYUNCU
LÜTFİ KOYUNCU
MAHMUT EKİNCİ
MEHMET EKİNCİ
MUHAMMET MUSTAFA KOYUNCU
MUSTAFA EKİNCİ
MUSTAFA KOYUNCU
NERİMAN EKİNCİ
ÖMER EKİNCİ
PENBE BARAN
PINAR KOYUNCU
RAMAZAN EKİNCİ
RAMAZAN ÖZTÜRK
REFİKA TÜRKMEN
REFİKA BÜŞRA EKİNCİ
SAİT KOYUNCU
SEFA EKİNCİ
SELMA TETİK
SENİYA KESKİN
TANER KOYUNCU
TAYFUN KOYUNCU
TAYYAR KOYUNCU
YEŞİM KOYUNCU
2025/158 KONYA CİHANBEYLİ KARŞIYAKA 370 22 TARLA MEHMET KİREMİT 2102.23 M2 997.58 M2 5.02.2026
2025/159 KONYA CİHANBEYLİ KARABAĞ 0 3132-3133 TARLA HASAN OK 3132 PARSELDE 721.4 M2 DAİMİ İRTİFAK HAKKI 366.93 M2 GEÇİCİ İRTİFAK HAKKI, 3133 PARSELDE 775.27 M2 DAİMİ İRİTFAK HAKKI 400.35 M2 GEÇİCİ İRTİFAK HAKKI 5.02.2026
2025/160 KONYA CİHANBEYLİ KARABAĞ 0 6330 TARLA RAMAZAN KURUÇAY 1598.11 M2 799.72 M2 5.02.2026
2025/161 KONYA CİHANBEYLİ KARABAĞ 0 6560 TARLA MEHMET GÖRGÜN 928.27 M2 460.4 M2 5.02.2026
2025/162 KONYA CİHANBEYLİ KARABAĞ 0 1680 TARLA HABİB EROĞLU 626.59 M2 266.01 M2 5.02.2026
KEMAL EROĞLU
NAZİYE EROĞLU
2025/163 KONYA CİHANBEYLİ KARABAĞ 0 6329 TARLA BAYRAM ORHAN 116.72 M2 504.15 M2 5.02.2026

Basın No: ILN02390062
#ilan.gov.tr