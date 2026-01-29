T.C.BAKIRKÖY BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2025/15178 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraesatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/15178 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.850.000,00 1 Taşıt 34LIV86 Plakalı, 2023 Model, DS Marka, F - DS4 PERFORMANCE LİNE BLUE HDİ Tipli, 10Q4EP0162048 Motor Nolu, VR1FCYHZTN1052529 Şasi Nolu, Gri (Kristal) Siyah Renkli, Dizel, Otomatik Vitesli Araç

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 10:31

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 10:31

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 10:31

27/01/2026 (İİK m.114/4)

