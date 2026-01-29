T.C. YAYLADAĞI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN



İLAN

DOSYA NO : 2026/293 KARAR NO : 2026/2Göçmen Kaçakçılığı suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/01/2026 tarihli ilamı ile; Sanıklar Yasin Ömer, Muhammed Dev ve Duran Dev'in'in üzerine atılı Göçmen Kaçakçılığı suçunu işlediği sabit olduğundan suçun işleniş biçimi, sanığın kastı, güttüğü amaç ve saiki, göçmenlerin sayısı bir bütün olarak değerlendirildiğinde sanıkların TCK'nun 37. Maddesi delaletiyle 7445 sayılı kanunile5237s. TCK'nun 79/1-a maddesinde yapılan değişiliklik gereğince takdiren ve teşdiden ayrı ayrı 6 yıl hapis ve 2000 gün karşılığı adli para cezası ile cezalandırılmalarına, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 7196 sayılı kanun ile değişik 79/3. maddesinde yer alan suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek cezanın yarısına kadar artırılacağına dair düzenlemeye göre eylemi gerçekleştiren sanık sayısı nazara alınarak sanıkların cezasının TCK'nın 79/3. Maddesi uyarınca suçla bağlantılı kişi sayısı gözetilerek takdiren 1/4 oranında artırılarak ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis ve 2500 gün adli para cezası ile cezalandırılmalarına, Sanıklara verilecek cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni olarak değerlendirilerek, 5237 Sayılı TCK'nun 62/1.maddesi uyarınca sanıkların cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak AYRI AYRI 6 YIL 3 AY HAPİS ve 2083 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA, Sanığa verilen cezada başkaca yasal, takdiri arttırım veya indirim hükümlerinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına, 5237 sayılı TCK'nun 52/2 maddesi gereğince sanığın ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak verilen 2083 gün adli para cezasının günlüğü takdiren alt had olan 100,00 TL'den paraya çevrilerek sanıkların AYRI AYRI 208.300,00TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA, Sanıkların ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurularak 5237 S. TCK'nın52/4maddesi gereğince verilen adli para cezasının birer ay ara ile 24 eşit taksitle tahsiline,taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceği hususunda sanıklara ihtarına (ihtar edildi.) Sanıkların kasten işlemiş oldukları suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetlerinin kanuni sonucu olarak Anayasa Mahkemesi'nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih, 2014/140-2015/85 E,K. sayılı iptal kararındaki hususlar ile 15.04.2020 gün ve 13100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesi ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesinde yapılan değişiklik gözetilerek 5237 sayılı TCK'nın 53/1-2-3 maddesinin uygulanmasına, Sanıklar hakkında verilen netice ceza süresi dikkate alınarak, sanıklar hakkında verilen cezanın TCK' nun50. maddesinde düzenlenen seçenek yaptırımlara çevrilmesine, TCK' nun51. maddesi gereğince ertelenmesine ve sanıklar hakkında CMK' nun231/5-6.maddelerinde düzenlenen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hükümlerinin Uygulanmasına yer olmadığına, Sanıkların sorgu ve savunmasının temin edildiği, delillerin toplanarak dosya kapsamında karar verildiği, sanıkların tutuklu kalmış olduğu süre nazara alındığında tutuklamadan elde edilecek menfaatin bu aşamada adli kontrol kararı ile de sağlanabileceği anlaşıldığından sanığın adli kontrol tedbiri uygulanmak suretiyle tahliyelerine, Başka suçtan tutuklu veya hükümlü değiller ise derhal salıverilmeleri için Yayladağı Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına, Sanıkların adli kontrol hükümleri kapsamında CMK 'nun 109/3-a maddesi uyarınca cezasının kesinleşip infazına başlanıncaya kadar yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, karar verilen Ahmed ve Hasibe oğlu, 01/01/1976 İdlip doğumlu, Kilis L Tipi Kapalı Cik Kilis Merkez/ KİLİS adresinde oturur. TC Kimlik No:99478619104 YASİN ÖMER yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamış olup mahkememizin gerekçeli kararı kendisine tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize ya da Mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine verilecek dilekçe ile veya Hakime onaylattırılmak koşulu ile tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle veya 5271 Sayılı CMK'nın 263/1 md gereği cezaevinde bulunan sanığın tutuklu bulunduğu Ceza İnfaz Kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceğine; aksi takdirde iki haftalık sürenin geçmesi halinde ise kararın kesinleştirileceğine, dair karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26/01/2026

