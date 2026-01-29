T.C. ÖDEMİŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/219 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI Kamulaştırmayı yapan davacı İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda dosya numarası yazılı dosya ile davalılar hakkında Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazınİzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur. 06/01/2026
|Sıra no
|Esas no
|İli
|İlçesi
|Mahalle
|Ada no
|Parsel
no
|Malikler
|Mülkiyet
m2
|İrtifak
m2
|01
|2025/219
|İzmir
|Ödemiş
|Dereuzunyer
|140
|75
|Fatma Korkmaz
Nurdan Korkmaz
Nusret Korkmaz
Filizan Ayvacık
Hasan Korkmaz
|467,89
|-
