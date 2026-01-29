CANLI YAYIN
RESMİ İLANLAR

T.C. ÖDEMİŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C. ÖDEMİŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/219 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI Kamulaştırmayı yapan davacı İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda dosya numarası yazılı dosya ile davalılar hakkında Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazınİzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur. 06/01/2026

Sıra no Esas no İli İlçesi Mahalle Ada no Parsel
no		 Malikler Mülkiyet
m2		 İrtifak
m2
01 2025/219 İzmir Ödemiş Dereuzunyer 140 75 Fatma Korkmaz
Nurdan Korkmaz
Nusret Korkmaz
Filizan Ayvacık
Hasan Korkmaz		 467,89 -

Basın No: ILN02389961
#ilan.gov.tr