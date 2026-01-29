T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/21 Esas 16.06.2025

Konu : Gaiplik İlanı hk

İ L A N

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile AMİNA NAZİH AHMED DEİF arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Gaip olduğu iddia edilen Maltepe ilçesi, Narçiftliği Mevkiinde bulunan, 27 pafta 4023 ada 11 parsel sayılı taşınmaz hissedarlarından 60/7680 hisse sahibi Fetiye Ahmet Abu USBA'nın 180/7680 hisse sahibi Mohammet Rassem'ın; 40/7680 hisse sahibi Şerife'ye; 40/7680 hisse sahibi Şerif'in 80/7680 hisse sahibi Ömer Mustafa FAYID'ın; 80/7680 hisse sahibi Nazlı Fayıd'ın hissesinin, taşınmazların Fetiye Ahmet Abu Usba, Mohammet Rasem, Mustafa Elşorbacıoğlu, Şerife Sadettin Mustafa Elşorbacı, Şerif Sadettin Mustafa Elşorbacı, müteveffa Nazlı Mahmut Fayed mirasçıları, İsmail Nazih Ahmed Deif, Amina Nazih Ahmed Deif, İman Nazih Ahmed Deif, Nazly Hisham Nazih, Kenza Hisham Nazih, Ömer Mustafa Fayıd adına kayıtlı hisselerin;

MedeniKanun'un 588. Maddesi gereğince HAZİNE adına tesciline karar verilmesini talep etmiş olmakla, M.K. 'nun 32 ve müteakip maddeleri uyarınca adı geçenlerin hayat ve mematının bilgisi olanlar veya adreslerini bilenlerin mahkememizin 2025/21 Esas sayılı dosyasına ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİLER:

1- AMİNA NAZİH AHMED DEİF

2- FETİYE AHMET ABU USBA

3- İMAN NAZİH AHMED DEİF

4- İSMAİL NAZİH AHMED DEİF

5- KENZA HİSHAM NAZİH

6- MOHAMMET RASEM

7- NAZLY HİSHAM NAZİH

8- ÖMER MUSTAFA FAYID

9- ŞERİF SADETTIN MUSTAFA ELŞORBACI

10- ŞERİFE SADETTIN MUSTAFA ELŞORBACI

Basın No: ILN02389485

#ilan.gov.tr