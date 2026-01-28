T.C. İSTANBUL 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2021/392 Esas

KARAR NO: 2025/670

Mahkememizin 20/11/2025 tarih2021/392 esas 2025/670 karar sayılı ilamı ile;

SANIK: Majdı AROUSSI : Muhammet ve Munıra oğlu, 1995 TUNUS doğumlu,mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No: 99621565418

Hakkında Kamu Yararına Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan TCK.nun 142/1-a maddesi gereğince 2 yıl 6 ayhapis cezası ile cezalandırılmasınakarar verildiği, sanığın savcılık aşamasında ve kovuşturmada adres bildiremediğinden gerekçeli karar sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine bulunulacak beyanın zabta geçirilmesi ve mahkememizce onaylanması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf kanun yoluna başvurabileceği, aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu tebliğ olunur. 23.01.2026

Basın No: ILN02388501

#ilan.gov.tr